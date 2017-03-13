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  • 13.03, 17:01

ДНР установила госграницу с Украиной

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ДНР установила госграницу с Украиной

ДНР установила госграницу с Украиной

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарчено подписал указ, согласно которому линии соприкосновения в Донбассе присваивается статус государственной границы с Украиной.

Текст указа главы ДНР опубликован на сайте Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР. Согласно этому документу, пересечение линии соприкосновения разрешается только через пункты пропуска службы пограничной охраны МГБ. Все, кто пересекает границу, теперь обязаны проходить регистрацию.

Нарушителей, которые пересекут линию соприкосновения в неположенном месте или откажутся от регистрации, будут наказывать в соответствии с Уголовным кодексом ДНР.

Контролировать исполнение указа о госгранице будет Министерство государственной безопасности ДНР.

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