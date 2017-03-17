Песков: в Кремле не намерены отказываться от признания паспортов ДНР и ЛНР

Дмитрий Песков заявил, что Украина сознательно подрывает свою территориальную целостность.
По словам пресс-секретаря президента РФ, сегодня киевские власти «решительно и последовательно отторгают от себя свои регионы», обрекая жителей Донбасса на жизнь без социального, банковского, медицинского и юридического обеспечения.
Однако это не значит, что миллионы граждан Украины должны существовать без какой-либо помощи. В связи с этой «беспрецедентной ситуацией» власти России и приняли решение о временном признании документов, выданных в ДНР и ЛНР. Песков подчеркнул: сейчас в Кремле не считают, что пришло время отменить эту меру.
Также Песков отметил, что представители Донбасса неоднократно озвучивали сценарии интеграции ДНР и ЛНР в Россию. Однако, подчеркнул пресс-секретарь президента, «никаких писаных сценариев на этот счет нет».
Что же касается Крыма, то, отметил Песков, в Москве надеются, что украинские власти рано или поздно с уважением «отнесутся к волеизъявлению нескольких миллионов крымчан и примут итоги этого волеизъявления».
Отметим, что ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва может отменить решение о признании документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако это произойдет только после того, как Киев полностью выполнит минские соглашения.
Однако это не значит, что миллионы граждан Украины должны существовать без какой-либо помощи. В связи с этой «беспрецедентной ситуацией» власти России и приняли решение о временном признании документов, выданных в ДНР и ЛНР. Песков подчеркнул: сейчас в Кремле не считают, что пришло время отменить эту меру.
Также Песков отметил, что представители Донбасса неоднократно озвучивали сценарии интеграции ДНР и ЛНР в Россию. Однако, подчеркнул пресс-секретарь президента, «никаких писаных сценариев на этот счет нет».
Что же касается Крыма, то, отметил Песков, в Москве надеются, что украинские власти рано или поздно с уважением «отнесутся к волеизъявлению нескольких миллионов крымчан и примут итоги этого волеизъявления».
Отметим, что ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва может отменить решение о признании документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Однако это произойдет только после того, как Киев полностью выполнит минские соглашения.
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