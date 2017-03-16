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  • 16.03, 13:16

Лидеры Донбасса назвали транспортную блокаду «очередным абсурдом Порошенко»

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Лидеры Донбасса назвали транспортную блокаду «очередным абсурдом Порошенко»

Лидеры Донбасса назвали транспортную блокаду «очередным абсурдом Порошенко»

Объявленная Донбассу блокада со стороны Украины не волнует жителей ДНР и является внутренним делом самой Украины, заявили лидеры самопровозглашенных республик.

Лидер ДНР Александр Захарченко прокомментировал решение Киева приостановить транспортное сообщение с Донбассом. «Пускай, что хотят то и объявляют, нам это не интересно. Мы сами не собираемся больше торговать с Украиной», — сказал он и добавил, что сейчас основная задача властей республики — сделать находившиеся ранее под юрисдикцией Украины предприятия народными.

Александр Захарченко, глава ДНР: «Это внутреннее дело Украины. Пусть что хотят, то и делают. Мы сами не планируем больше торговать с Украиной. Не нам блокаду объявили, а мы».

Лидер ЛНР Игорь Плотницкий назвал решение Киева — «очередным абсурдом правительства Порошенко. Плотницкий подчеркнул: „они (украинские политики) обманывают и собственный народ. Получается, что им нужна территория (Донбасса), нужны богатства“», передает ТАСС.

Игорь Плотницкий, лидер ЛНР: «Когда транспортную блокаду организовывают радикалы, мы понимаем их возможности, но когда государство объявляет транспортную блокаду мне хочется сказать: вы (правительство Украины) выйдите к народу, скажите, кто мы для вас или откажитесь от нас, мы вам скажем только спасибо».

СНБО Украины по рекомендации президента Украины Петра Порошенко заявил о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР заявили, что полная транспортная блокада Донбасса противоречит минским соглашениям.

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