Кто снимал страшилку BBC про российских болельщиков и кому это выгодно: расследование НТВ

Как канал BBC снимал фильм о русских фанатах и кого не испугали ложь и пропаганда?
Их встречали, как старых друзей: накормили, напоили и даже согрели. Ростовское гостеприимство фанаты «Манчестер Юнайтед», похоже, запомнят надолго. А ведь серьезно: готовились английские болельщики к другому приему, наверное, потому и прилетело их всего несколько сотен.
— Вы реально думаете, что русские такие агрессивные?
— Конечно, агрессивные. Все агрессивные.
Почти час драк, насилия, татуировок, крови, черных балаклав — очередная страшилка про Россию была показана зрителям BBC. Кто после такого отважится приехать к «краважадный русски хулэган», когда их тут целая армия?
А что они утроили в Марселе! Автор фильма недвусмысленно дает понять: то ли еще будет. И никто, похоже, уже и не вспомнит, что зачинщиками тех погромов были британские фанаты.
Футбольных драчунов журналист BBC прямым текстом называет чуть ли не элитным силовым спецподразделением. «Это был спецназ, который отправил Владимир Владимирович Путин, чтобы покорить Европу», — комментирует диктор за кадром.
Побольше эффектов — и рядового британца уже не переубедить: фанаты из России готовы все ломать, крушить и даже убивать. Почему фильм BBC не вышел сразу после событий в Марселе? До чемпионата мира остается всего год. Запугать, нагнать страха и, в конечном итоге, отбить все желание ехать в Россию.
Скандальный фильм ВВС о российских футбольных хулиганах вызвал бурное обсуждение среди болельщиков. Мнения, как водится, разделились. Одни принимают это кино за чистую монету, другие считают его провокацией и попыткой сорвать Чемпионат мира 2018 года.
НТВ разыскал участников английского фильма и выяснил, как все было на самом деле. Результаты расследования — в фильме «ПроФаны» из цикла «ЧП. Расследование».
— Вы реально думаете, что русские такие агрессивные?
— Конечно, агрессивные. Все агрессивные.
Почти час драк, насилия, татуировок, крови, черных балаклав — очередная страшилка про Россию была показана зрителям BBC. Кто после такого отважится приехать к «краважадный русски хулэган», когда их тут целая армия?
А что они утроили в Марселе! Автор фильма недвусмысленно дает понять: то ли еще будет. И никто, похоже, уже и не вспомнит, что зачинщиками тех погромов были британские фанаты.
Футбольных драчунов журналист BBC прямым текстом называет чуть ли не элитным силовым спецподразделением. «Это был спецназ, который отправил Владимир Владимирович Путин, чтобы покорить Европу», — комментирует диктор за кадром.
Побольше эффектов — и рядового британца уже не переубедить: фанаты из России готовы все ломать, крушить и даже убивать. Почему фильм BBC не вышел сразу после событий в Марселе? До чемпионата мира остается всего год. Запугать, нагнать страха и, в конечном итоге, отбить все желание ехать в Россию.
Скандальный фильм ВВС о российских футбольных хулиганах вызвал бурное обсуждение среди болельщиков. Мнения, как водится, разделились. Одни принимают это кино за чистую монету, другие считают его провокацией и попыткой сорвать Чемпионат мира 2018 года.
НТВ разыскал участников английского фильма и выяснил, как все было на самом деле. Результаты расследования — в фильме «ПроФаны» из цикла «ЧП. Расследование».
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