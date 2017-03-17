Дума потребует осудить погромы российских банков на Украине

Депутаты Госдумы намерены принять обращение к парламентам европейских государств и генсеку Совета Европы с призывом пресечь агрессию в отношении российских банков на Украине и дать адекватную оценку действиям киевских властей.
В своем заявлении российские парламентарии выражают «крайнее возмущение в связи с погромами банковских учреждений». На этой неделе украинские националисты атаковали банки с российским капиталом. В центральном офисе «Сбербанка» они замуровали вход бетонными плитами. Полиция при этом бездействовала, а президент Украины Пётр Порошенко, по словам депутатов, вместо того чтобы навести в стране порядок, только усугубил ситуацию и ввел санкции в отношении 5 банков с российским капиталом.
Как отметили в Госдуме, «Россия переживет и санкции, и закрытие филиалов, чего нельзя сказать об экономике Украины, которой нанесен очередной удар под дых», передает «Интерфакс».
Ситуация обострилась после заявления «Сбербанка», сделанного 7 марта 2017 года. Тогда финансовое учреждение сообщило о готовности обслуживать лиц, имеющих на руках паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Как отметили в Госдуме, «Россия переживет и санкции, и закрытие филиалов, чего нельзя сказать об экономике Украины, которой нанесен очередной удар под дых», передает «Интерфакс».
Ситуация обострилась после заявления «Сбербанка», сделанного 7 марта 2017 года. Тогда финансовое учреждение сообщило о готовности обслуживать лиц, имеющих на руках паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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