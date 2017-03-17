#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 08:59

Дума потребует осудить погромы российских банков на Украине

комментировать

Дума потребует осудить погромы российских банков на Украине

Дума потребует осудить погромы российских банков на Украине

Депутаты Госдумы намерены принять обращение к парламентам европейских государств и генсеку Совета Европы с призывом пресечь агрессию в отношении российских банков на Украине и дать адекватную оценку действиям киевских властей.

В своем заявлении российские парламентарии выражают «крайнее возмущение в связи с погромами банковских учреждений». На этой неделе украинские националисты атаковали банки с российским капиталом. В центральном офисе «Сбербанка» они замуровали вход бетонными плитами. Полиция при этом бездействовала, а президент Украины Пётр Порошенко, по словам депутатов, вместо того чтобы навести в стране порядок, только усугубил ситуацию и ввел санкции в отношении 5 банков с российским капиталом.

Как отметили в Госдуме, «Россия переживет и санкции, и закрытие филиалов, чего нельзя сказать об экономике Украины, которой нанесен очередной удар под дых», передает «Интерфакс».

Украинские банки с российским капиталом, особенно подконтрольные государству, после воссоединения Крыма с РФ и военных событий в Донбассе неоднократно подвергались различным нападениям. Ситуация обострилась после заявления «Сбербанка», сделанного 7 марта 2017 года. Тогда финансовое учреждение сообщило о готовности обслуживать лиц, имеющих на руках паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru