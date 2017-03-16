Смертельное ДТП в Ленобласти: против водителя автобуса возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено против
56-летнего водителя туристического автобуса, который сегодня утром попал в ДТП на границе с Финляндией. В результате погибли три человека и пострадали 20. Причиной смертельного заноса стала гололед. Предполагается, что шофер не учел этот фактор.
Только сейчас, спустя почти 9 часов после катастрофы, заканчиваются работы по разблокированию магистрали. Все это время на месте происшествия работали сотрудники полиции и технических служб. Трагедия произошла в 8:50. Туристический автобус занесло на гололеде, он съехал в кювет и перевернулся.
В ДТП погибли трое пассажиров, 17 человек с различными травмами были госпитализированы. Людей с тяжелыми ранениями пришлось эвакуировать медицинской авиацией в Петербург. Двоих туристов доставили в центр нейрохирургии, еще двоих направили в областную клиническую больницу.
Как передает корреспондент Александр Щерба, трагедия произошла на узком и извилистом участке хорошей, качественной трассы. С одной стороны проходит Сайменский канал, с другой — гранитные скалы. Сейчас дорожное покрытие посыпано специальной смесью, но выяснилось, что машина технических служб здесь прошла уже после катастрофы. Этот отрезок трассы на приграничной территории по договору обслуживает финская компания. Ее представители уже признали, что начали посыпать дорогу слишком поздно.
ехали в Лаппеенранту на экскурсию. В самом «Водоканале» уже подтвердили этот факт. Однако от детальных комментариев отказываются.
В ДТП погибли трое пассажиров, 17 человек с различными травмами были госпитализированы. Людей с тяжелыми ранениями пришлось эвакуировать медицинской авиацией в Петербург. Двоих туристов доставили в центр нейрохирургии, еще двоих направили в областную клиническую больницу.
Как передает корреспондент Александр Щерба, трагедия произошла на узком и извилистом участке хорошей, качественной трассы. С одной стороны проходит Сайменский канал, с другой — гранитные скалы. Сейчас дорожное покрытие посыпано специальной смесью, но выяснилось, что машина технических служб здесь прошла уже после катастрофы. Этот отрезок трассы на приграничной территории по договору обслуживает финская компания. Ее представители уже признали, что начали посыпать дорогу слишком поздно.
ехали в Лаппеенранту на экскурсию. В самом «Водоканале» уже подтвердили этот факт. Однако от детальных комментариев отказываются.
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