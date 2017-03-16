Катастрофа с туристическим автобусом в Ленинградской области: фото с места

В Интернете появились фото с места крупной аварии на шоссе Выборг — Лаппеенранта, где в 12 км от границы с Финляндией разбился туристический автобус.
На кадрах виден опрокинутый на бок автобус, лежащий на обочине.
Жертвами катастрофы стали три женщины. В больницу Выборга были доставлены 27 человек, но шестерым помощь не потребовалась. Для двух женщин, получивших особенно тяжелые травмы, спасатели вызвали вертолет. Их доставили в клинику в Петербурге.
По данным петербургского УГИБДД, в автобусе в момент ДТП находились 32 пассажира, все — россияне. Туристы ехали на экскурсию в Финляндию. По предварительным данным, водитель автобуса «Ссанъен» не справился с управлением на скользкой дороге, автобус занесло, он съехал в кювет и опрокинулся. В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщили ТАСС, что за уборку того отрезка трассы, где сегодня произошло ДТП, отвечает финская сторона.
Жертвами катастрофы стали три женщины. В больницу Выборга были доставлены 27 человек, но шестерым помощь не потребовалась. Для двух женщин, получивших особенно тяжелые травмы, спасатели вызвали вертолет. Их доставили в клинику в Петербурге.
По данным петербургского УГИБДД, в автобусе в момент ДТП находились 32 пассажира, все — россияне. Туристы ехали на экскурсию в Финляндию. По предварительным данным, водитель автобуса «Ссанъен» не справился с управлением на скользкой дороге, автобус занесло, он съехал в кювет и опрокинулся. В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области сообщили ТАСС, что за уборку того отрезка трассы, где сегодня произошло ДТП, отвечает финская сторона.
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