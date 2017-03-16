Автобус с туристами разбился в Ленобласти: трое погибли, десятки раненых

Экскурсионный автобус попал в аварию у границы с Финляндией.
Автокатастрофа произошла на трассе Выборг — Лаппеенранта в Ленинградской области, в 12 километров от КПП «Брусничное». По предварительным данным, автобус занесло, после чего он врезался в скалу.
Жертвами ДТП стали три человек. Еще 26 увезла скорая. Шестеро пассажиров от помощи медиков отказались, сообщает «Фонтанка».
В настоящий момент движение по трассе затруднено.
Жертвами ДТП стали три человек. Еще 26 увезла скорая. Шестеро пассажиров от помощи медиков отказались, сообщает «Фонтанка».
В настоящий момент движение по трассе затруднено.
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