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  • 16.03, 11:46

Автобус с туристами разбился в Ленобласти: трое погибли, десятки раненых

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Автобус с туристами разбился в Ленобласти: трое погибли, десятки раненых

Автобус с туристами разбился в Ленобласти: трое погибли, десятки раненых

Экскурсионный автобус попал в аварию у границы с Финляндией.

Автокатастрофа произошла на трассе Выборг — Лаппеенранта в Ленинградской области, в 12 километров от КПП «Брусничное». По предварительным данным, автобус занесло, после чего он врезался в скалу.

Жертвами ДТП стали три человек. Еще 26 увезла скорая. Шестеро пассажиров от помощи медиков отказались, сообщает «Фонтанка».

В настоящий момент движение по трассе затруднено.

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