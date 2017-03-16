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  • 16.03, 11:46

Названа причина катастрофы туристического автобуса в Ленобласти

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Названа причина катастрофы туристического автобуса в Ленобласти

Названа причина катастрофы туристического автобуса в Ленобласти

Туристический автобус мог разбиться в Ленинградской области из-за заноса на льду.

Предварительную версию ДТП, которое произошло сегодня у границы с Финляндией, назвал источник в оперативных службах.

Всего в экскурсионном автобусе, который ехал из Санкт-Петербурга в Лахти, находились 32 человека, в том числе два водителя. Все они являются гражданами России, передает ТАСС.

В результате автокатастрофы на месте погибли три человека. Еще 19 были госпитализированы. 10 пассажиров не пострадали. В настоящий момент они размещены в гостинице.

Напомним, автокатастрофа произошла сегодня утром на шоссе Выборг — Лаппеенранта, в 12 км от границы с Финляндией. Автобус, который принадлежит туркомпании «Восход-Авто», съехал в кювет и опрокинулся.

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