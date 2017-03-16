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  • 16.03, 14:48
Наказанная за кормление рыбок россиянка рассказала об ужасах таиландской тюрьмы. задержание, рыба и рыбоводство, суды, Таиланд, туризм и путешествия, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Наказанная за кормление рыбок россиянка рассказала об ужасах таиландской тюрьмы

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Наказанная за кормление рыбок россиянка рассказала об ужасах таиландской тюрьмы

Наказанная за кормление рыбок россиянка рассказала об ужасах таиландской тюрьмы

Наказанная за кормление рыбок россиянка рассказала об ужасах таиландской тюрьмы

    Ольга Смирнова, которую судили в Таиланде за кормление рыб в запретной зоне, недавно вернулась в Россию и теперь нуждается в помощи медиков. О том, что с ней случилось в Таиланде, известно было немного: нарушила местный закон, угодила в тюрьму и ждет приговора. Вернувшись в родной Абакан, Ольга в эксклюзивном интервью НТВ рассказала, что ей пришлось пережить.

    Даже в родной квартире Ольга Смирнова до сих пор не может отойти от того ужаса, что ей пришлось пережить в тюремной камере Пхукета. С содроганием вспоминает, как двое суток провела, лежа на кафеле в душной комнате с небольшим зарешеченным окном. Мог бы спасти небольшой вентилятор, но его строго-настрого запретили включать.

    Ольга Смирнова: «Было очень жарко. Было очень душно. Мне было очень плохо. Я ложилась на кафель — этим и спасалась. Я просто себя держала. Если бы я там расслабилась, конечно, я не знаю, что бы там со мною было. Это очень тяжело. Все, что я там увидела, это очень тяжело».

    Она уже записалась к врачам: здоровье резко ухудшилось, и нервы сдают. Кроме того, не известно, какую инфекцию можно было привезти из заточения. Там, в Пхукете, она больше всего боялась, что не успеет внести залог. Ведь тогда суд могли отложить, а на нее надели бы кандалы, как это делали с другими нарушителями. О строгих тюремных порядках Таиланда ходят легенды. И не важно, что Ольга не какой-то рецидивист. Она просто покормила рыб хлебом в особой охраняемой природной территории, где с прошлого года категорически воспрещено любое воздействие на природу.

    Ольга Смирнова: «Нам же провели инструкцию, когда мы поехали на острова. И когда это все случилось, с нами был парень-таец, и он сам говорит: „Работаю пять лет, я об этом законе не знал“. Никто не знал об этом законе. Никто».

    Сложнее всего пришлось супругу Ольги — на фоне переживаний у него резко поднялось давление. Предлагали госпитализировать в платную клинику, но денег уже не было — отпуск подходил к концу. Сами разбирательства длились несколько дней, при этом Смирновы долго не понимали, какое именно правонарушение совершила женщина. Полицейские общались с ними на ломаном английском, а документы и вовсе предоставляли на тайском. Ольга подписывала бумаги, не зная, что в них. Обидно, говорит, что на помощь не пришла даже местный гид Ирина, которая была прикреплена к их отелю. Она быстро открестилась от этой ситуации заявив, что, мол, тур то покупали не у нее.

    Благо, вовремя подключились неравнодушные отдыхающие. Они-то и помогли Ольге собрать необходимую для освобождения залоговую сумму — 100 тысяч бат, это около 170 тысяч рублей. Нашли тайку, которая согласилась внести эти деньги в полицейский участок, ведь по закону это может сделать лишь гражданин королевства. А после освобождения пришлось ждать суда. Отпуск к тому моменту давно закончился, как и деньги — все ушли на аренду жилья. Сурового наказания туристке удалось избежать. Ей назначили штраф в размере всего 28 долларов, без тюремного заключения. Залог вернули, Ольга отдала деньги всем, кто ей помог. Правда, на билет в Россию уже ничего не оставалось. Тут к делу и подключились представители посольства. Они помогли ей вернуться домой. Не прошло и нескольких дней, а Ольга уже планирует следующий отпуск. В Таиланд, конечно, не полетит, но ее очень привлекает Вьетнам. Подготовку начнет с изучения местных законов.

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