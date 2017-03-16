Наказанная за кормление рыбок россиянка рассказала об ужасах таиландской тюрьмы

Ольга Смирнова, которую судили в Таиланде за кормление рыб в запретной зоне, недавно вернулась в Россию и теперь нуждается в помощи медиков. О том, что с ней случилось в Таиланде, известно было немного: нарушила местный закон, угодила в тюрьму и ждет приговора. Вернувшись в родной Абакан, Ольга в эксклюзивном интервью НТВ рассказала, что ей пришлось пережить.
Даже в родной квартире Ольга Смирнова до сих пор не может отойти от того ужаса, что ей пришлось пережить в тюремной камере Пхукета. С содроганием вспоминает, как двое суток провела, лежа на кафеле в душной комнате с небольшим зарешеченным окном. Мог бы спасти небольшой вентилятор, но его строго-настрого запретили включать.
Ольга Смирнова: «Было очень жарко. Было очень душно. Мне было очень плохо. Я ложилась на кафель — этим и спасалась. Я просто себя держала. Если бы я там расслабилась, конечно, я не знаю, что бы там со мною было. Это очень тяжело. Все, что я там увидела, это очень тяжело».
Она уже записалась к врачам: здоровье резко ухудшилось, и нервы сдают. Кроме того, не известно, какую инфекцию можно было привезти из заточения. Там, в Пхукете, она больше всего боялась, что не успеет внести залог. Ведь тогда суд могли отложить, а на нее надели бы кандалы, как это делали с другими нарушителями. О строгих тюремных порядках Таиланда ходят легенды. И не важно, что Ольга не какой-то рецидивист. Она просто покормила рыб хлебом в особой охраняемой природной территории, где с прошлого года категорически воспрещено любое воздействие на природу.
Ольга Смирнова: «Нам же провели инструкцию, когда мы поехали на острова. И когда это все случилось, с нами был парень-таец, и он сам говорит: „Работаю пять лет, я об этом законе не знал“. Никто не знал об этом законе. Никто».
Сложнее всего пришлось супругу Ольги — на фоне переживаний у него резко поднялось давление. Предлагали госпитализировать в платную клинику, но денег уже не было — отпуск подходил к концу. Сами разбирательства длились несколько дней, при этом Смирновы долго не понимали, какое именно правонарушение совершила женщина. Полицейские общались с ними на ломаном английском, а документы и вовсе предоставляли на тайском. Ольга подписывала бумаги, не зная, что в них. Обидно, говорит, что на помощь не пришла даже местный гид Ирина, которая была прикреплена к их отелю. Она быстро открестилась от этой ситуации заявив, что, мол, тур то покупали не у нее.
Благо, вовремя подключились неравнодушные отдыхающие. Они-то и помогли Ольге собрать необходимую для освобождения залоговую сумму — 100 тысяч бат, это около 170 тысяч рублей. Нашли тайку, которая согласилась внести эти деньги в полицейский участок, ведь по закону это может сделать лишь гражданин королевства. А после освобождения пришлось ждать суда. Отпуск к тому моменту давно закончился, как и деньги — все ушли на аренду жилья. Сурового наказания туристке удалось избежать. Ей назначили штраф в размере всего 28 долларов, без тюремного заключения. Залог вернули, Ольга отдала деньги всем, кто ей помог. Правда, на билет в Россию уже ничего не оставалось. Тут к делу и подключились представители посольства. Они помогли ей вернуться домой. Не прошло и нескольких дней, а Ольга уже планирует следующий отпуск. В Таиланд, конечно, не полетит, но ее очень привлекает Вьетнам. Подготовку начнет с изучения местных законов.
Ольга Смирнова: «Было очень жарко. Было очень душно. Мне было очень плохо. Я ложилась на кафель — этим и спасалась. Я просто себя держала. Если бы я там расслабилась, конечно, я не знаю, что бы там со мною было. Это очень тяжело. Все, что я там увидела, это очень тяжело».
Она уже записалась к врачам: здоровье резко ухудшилось, и нервы сдают. Кроме того, не известно, какую инфекцию можно было привезти из заточения. Там, в Пхукете, она больше всего боялась, что не успеет внести залог. Ведь тогда суд могли отложить, а на нее надели бы кандалы, как это делали с другими нарушителями. О строгих тюремных порядках Таиланда ходят легенды. И не важно, что Ольга не какой-то рецидивист. Она просто покормила рыб хлебом в особой охраняемой природной территории, где с прошлого года категорически воспрещено любое воздействие на природу.
Ольга Смирнова: «Нам же провели инструкцию, когда мы поехали на острова. И когда это все случилось, с нами был парень-таец, и он сам говорит: „Работаю пять лет, я об этом законе не знал“. Никто не знал об этом законе. Никто».
Сложнее всего пришлось супругу Ольги — на фоне переживаний у него резко поднялось давление. Предлагали госпитализировать в платную клинику, но денег уже не было — отпуск подходил к концу. Сами разбирательства длились несколько дней, при этом Смирновы долго не понимали, какое именно правонарушение совершила женщина. Полицейские общались с ними на ломаном английском, а документы и вовсе предоставляли на тайском. Ольга подписывала бумаги, не зная, что в них. Обидно, говорит, что на помощь не пришла даже местный гид Ирина, которая была прикреплена к их отелю. Она быстро открестилась от этой ситуации заявив, что, мол, тур то покупали не у нее.
Благо, вовремя подключились неравнодушные отдыхающие. Они-то и помогли Ольге собрать необходимую для освобождения залоговую сумму — 100 тысяч бат, это около 170 тысяч рублей. Нашли тайку, которая согласилась внести эти деньги в полицейский участок, ведь по закону это может сделать лишь гражданин королевства. А после освобождения пришлось ждать суда. Отпуск к тому моменту давно закончился, как и деньги — все ушли на аренду жилья. Сурового наказания туристке удалось избежать. Ей назначили штраф в размере всего 28 долларов, без тюремного заключения. Залог вернули, Ольга отдала деньги всем, кто ей помог. Правда, на билет в Россию уже ничего не оставалось. Тут к делу и подключились представители посольства. Они помогли ей вернуться домой. Не прошло и нескольких дней, а Ольга уже планирует следующий отпуск. В Таиланд, конечно, не полетит, но ее очень привлекает Вьетнам. Подготовку начнет с изучения местных законов.
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