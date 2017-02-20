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  • 20.02, 10:48

В Таиланде россиянке грозит тюрьма за кормление рыб в море

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В Таиланде россиянке грозит тюрьма за кормление рыб в море

В Таиланде россиянке грозит тюрьма за кормление рыб в море

Полицейские задержали в Таиланде 53-летнюю россиянку Ольгу Смирнову по обвинению в нарушении правил поведения в особо охраняемой зоне.

Гражданку России задержали за то, что она кормила экзотических рыбок на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге королевства, сообщает Phuket Gazette.
По информации издания, сотрудники департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда доставили женщину в отделение полиции на острове Пхукет. Там ей предъявили обвинения и установили залог на освобождение в размере 100 тысяч батов ($2,8 тысячи).

Сучат Раттанаруенгси, глава подразделения департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда: «Она должна внести залог и обязана находиться на территории Таиланда до решения суда».

Также сообщается, что женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

В консульском отделе посольства России в Таиланде, по информации ТАСС, не получали данных об инциденте. Внесла ли россиянка залог или ожидает суда в полицейском участке, тоже неизвестно.

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