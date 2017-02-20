Задержанную за кормление рыб в Таиланде российскую туристку освободили под залог

Россиянка Ольга Смирнова может на год угодить в таиландскую тюрьму за то, что покормила рыбок. Оказывается, в Таиланде это строжайше запрещено.
Ольгу Смирнову обвинили в грубом нарушении правил поведения на особо охраняемой территории. На снимках, которые сейчас служат доказательством вины россиянки, видно, что женщину никто не останавливает, хотя местные наблюдают за ней. И только на берегу наша соотечественница узнала, что безобидное, на первый взгляд, кормление морских рыб хлебом может причинить вред всей экосистеме страны. И грозит ей либо штраф до 100 000 бат — это около 170 тысяч рублей, либо год тюрьмы.
Сообщается, что Ольгу Смирнову доставили в полицейский участок, а позже освободили под залог, но страну покидать ей нельзя, пока не состоится суд. Правозащитники считают, что наказание в этом случае несоразмерно с нарушением, учитывая и то, что об экзотическом запрете туристку заранее никто не предупредил.
Адвокат: «Если к тебе приезжают граждане из других стран и у них таких законов нет, вы обязаны на границе, в гостинице или, скажем, в консульском управлении разъяснить им такие экзотические вещи. Я убежден, что здесь что-то перепутано. Либо Таиланд сокращает доходы от туризма и все еще пытается пощипать, а это даже не пощипать, а как в кино про Буратино, взять за ноги и потрясти туристов, высыпать из них все золотые».
Кстати, на курортах Тайланда туристов не только не предупреждают о том, что рыб в море кормить нельзя — гиды порой сами предлагают им принять участие в таком аттракционе за деньги. Поэтому перед поездкой за границу, туристу не мешало бы самому поинтересоваться заранее о запретах.
Во многих азиатских государствах нельзя кормить экзотических животных. В том же Тайланде, в Бангкоке, например, нельзя угощать слонов, чтобы не портить им пищеварение. Штраф — 310 долларов. В Венеции несколько лет назад запретили кормить голубей, поскольку птицы мира пачкают исторические здания и памятники. Если туриста поймают с пакетом семечек, оштрафуют на сумму до 600 евро. Раскошелятся путешественники, жалеющие голубей, и во Флоренции, Париже, на Трафальгарской площади Лондона и в Хельсинки. Подобный запрет ввели пару лет назад и в нашем российском Белгороде — устали отмывать городские улицы. В приморских городах Европы запрещено кормить чаек из-за огромного роста их популяции. Турист, не знающий этого закона, заплатит в бельгийском городе Остенде от 250 евро, а на немецком курорте Варнемюнде — 5000 евро.
Сообщается, что Ольгу Смирнову доставили в полицейский участок, а позже освободили под залог, но страну покидать ей нельзя, пока не состоится суд. Правозащитники считают, что наказание в этом случае несоразмерно с нарушением, учитывая и то, что об экзотическом запрете туристку заранее никто не предупредил.
Адвокат: «Если к тебе приезжают граждане из других стран и у них таких законов нет, вы обязаны на границе, в гостинице или, скажем, в консульском управлении разъяснить им такие экзотические вещи. Я убежден, что здесь что-то перепутано. Либо Таиланд сокращает доходы от туризма и все еще пытается пощипать, а это даже не пощипать, а как в кино про Буратино, взять за ноги и потрясти туристов, высыпать из них все золотые».
Кстати, на курортах Тайланда туристов не только не предупреждают о том, что рыб в море кормить нельзя — гиды порой сами предлагают им принять участие в таком аттракционе за деньги. Поэтому перед поездкой за границу, туристу не мешало бы самому поинтересоваться заранее о запретах.
Во многих азиатских государствах нельзя кормить экзотических животных. В том же Тайланде, в Бангкоке, например, нельзя угощать слонов, чтобы не портить им пищеварение. Штраф — 310 долларов. В Венеции несколько лет назад запретили кормить голубей, поскольку птицы мира пачкают исторические здания и памятники. Если туриста поймают с пакетом семечек, оштрафуют на сумму до 600 евро. Раскошелятся путешественники, жалеющие голубей, и во Флоренции, Париже, на Трафальгарской площади Лондона и в Хельсинки. Подобный запрет ввели пару лет назад и в нашем российском Белгороде — устали отмывать городские улицы. В приморских городах Европы запрещено кормить чаек из-за огромного роста их популяции. Турист, не знающий этого закона, заплатит в бельгийском городе Остенде от 250 евро, а на немецком курорте Варнемюнде — 5000 евро.
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