Внимание Европы приковано к парламентским выборам в Нидерландах

К парламентским выборам в Нидерландах, которые обычно считаются событием внутренней политической жизни страны, приковано внимание всей Европы. С одной стороны — одиозный кандидат от правых, которого называют европейским Трампом, с другой — громкий дипломатический скандал с Турцией.
Еще 4 года назад выборы в нижнюю палату парламента Нидерландов были новостью, которая волновала исключительно население этой страны. Сегодня в Гааге не найти свободного номера в гостинице. Этот город с населением в полмиллиона человек, где расположены резиденция голландского правительства и парламент, стал сегодня центром международной политики. От следующего шага голландцев зависит, качнется ли вправо мир.
Барбара Ден Куден, глава политического отдела Голландской федерации литературы: «Нам не хватает единения в стране. Наша страна такая маленькая, всего 17 миллионов человек. Это сравнимо с населением одной Москвы. Такая маленькая страна, и такой большой раскол».
Уже дважды за последний год было расколото надвое население двух крупных стран. Сначала Британия с минимальным перевесом голосов решила уйти из Евросоюза в никуда. Затем к власти в США пришел Дональд Трамп, с чем до сих пор не может смириться половина его страны. Оба события в большой степени были защитной реакцией коренного населения на поток мигрантов.
Британия обещала закрыть границу, Трамп обещал построить стену. Лидер голландских ультраправых Герт Вилдерс предлагает запретить Коран, как «Майн кампф» Гитлера, запретить строить мечети и полностью остановить миграцию, не пуская больше в страну ни одного человека, будь то женщина или ребенок. Вилдерс ответил тем, кто считает, что его программа основана на страхе.
Герт Вилдерс, лидер Партии свободы Нидерландов: «Все это ложь. Я считаю, что самая большая поддержка со стороны простых голландских людей, у которых нет ничего общего со страхом и фанатизмом».
Вилльям, житель Гааги: «Мою страну разрушают мигранты. У них нет денег. Все граждане Голландии должны их содержать. Мы должны платить за их медицинское обслуживание. Люди из Сирии, арабских стран приезжают сюда. Они получают жилье, пенсию, школы, врачей. Им даже зубы вставляют бесплатно!»
Масла в огонь подлил конфликт с Турцией, которая, так и не попав в Евросоюз, считает возможным без разрешения местных властей проводить агитацию среди турок, живущих в Европе. Эти турки, прожившие в Голландии уже 10–20 лет, должны были ассимилироваться и интересоваться уже голландскими, а не турецкими выборами, но правительство Турции считает иначе. То есть позволяет своим гражданам жить в Голландии за счет хозяев страны, но при этом поддерживать курс президента Эрдогана и в случае конфликта интересов устраивать беспорядки в Европе, закидывать здание посольств или громить жилые кварталы.
Как передает корреспондент Лиза Герсон, в одном из районов Гааги, где живет лидер ультраправых Герт Вилдерс, работает крупнейший в Голландии бассейн, куда водят детей на занятия. Напротив построен центр для беженцев. Там живут одни молодые мужчины. Это соседство породило страх. Родители боятся отпускать детей на плавание, а в бассейне от взглядов мигрантов отгородились шторами. А где штора, там и граница, и стена.
Барбара Ден Куден, глава политического отдела Голландской федерации литературы: «Нам не хватает единения в стране. Наша страна такая маленькая, всего 17 миллионов человек. Это сравнимо с населением одной Москвы. Такая маленькая страна, и такой большой раскол».
Уже дважды за последний год было расколото надвое население двух крупных стран. Сначала Британия с минимальным перевесом голосов решила уйти из Евросоюза в никуда. Затем к власти в США пришел Дональд Трамп, с чем до сих пор не может смириться половина его страны. Оба события в большой степени были защитной реакцией коренного населения на поток мигрантов.
Британия обещала закрыть границу, Трамп обещал построить стену. Лидер голландских ультраправых Герт Вилдерс предлагает запретить Коран, как «Майн кампф» Гитлера, запретить строить мечети и полностью остановить миграцию, не пуская больше в страну ни одного человека, будь то женщина или ребенок. Вилдерс ответил тем, кто считает, что его программа основана на страхе.
Герт Вилдерс, лидер Партии свободы Нидерландов: «Все это ложь. Я считаю, что самая большая поддержка со стороны простых голландских людей, у которых нет ничего общего со страхом и фанатизмом».
Вилльям, житель Гааги: «Мою страну разрушают мигранты. У них нет денег. Все граждане Голландии должны их содержать. Мы должны платить за их медицинское обслуживание. Люди из Сирии, арабских стран приезжают сюда. Они получают жилье, пенсию, школы, врачей. Им даже зубы вставляют бесплатно!»
Масла в огонь подлил конфликт с Турцией, которая, так и не попав в Евросоюз, считает возможным без разрешения местных властей проводить агитацию среди турок, живущих в Европе. Эти турки, прожившие в Голландии уже 10–20 лет, должны были ассимилироваться и интересоваться уже голландскими, а не турецкими выборами, но правительство Турции считает иначе. То есть позволяет своим гражданам жить в Голландии за счет хозяев страны, но при этом поддерживать курс президента Эрдогана и в случае конфликта интересов устраивать беспорядки в Европе, закидывать здание посольств или громить жилые кварталы.
Как передает корреспондент Лиза Герсон, в одном из районов Гааги, где живет лидер ультраправых Герт Вилдерс, работает крупнейший в Голландии бассейн, куда водят детей на занятия. Напротив построен центр для беженцев. Там живут одни молодые мужчины. Это соседство породило страх. Родители боятся отпускать детей на плавание, а в бассейне от взглядов мигрантов отгородились шторами. А где штора, там и граница, и стена.
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