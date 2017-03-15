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  • 15.03, 11:29
Рютте против Голландского Трампа: в Нидерландах выбирают новый парламент. выборы, Нидерланды, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Рютте против Голландского Трампа: в Нидерландах выбирают новый парламент

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Рютте против Голландского Трампа: в Нидерландах выбирают новый парламент

Рютте против Голландского Трампа: в Нидерландах выбирают новый парламент

    Сегодня в Нидерландах проходят выборы парламента страны, за которыми следят во всей Европе и за ее пределами.

    Борьба развернется в первую очередь между действующим премьером Марком Рютте и Гертом Вилдерсом, которого в прессе называют Голландским Трампом. Он активен в Twitter и резко выступает против мигрантов-мусульман. Вилдерс агитирует за Nexit — выход из ЕС по примеру Британии.

    Интерес к выборам подогрел и дипломатический скандал с Турцией. Власти не пустили в страну министров из Анкары, собиравшихся агитировать на митингах, а Турция в ответ закрыла въезд послу Нидерландов.

    По мнению экспертов, вся эта история может сыграть на руку правому кандидату, однако политологи отмечают, что решение Рютте не извиняться перед турецкими властями принесло премьеру несколько процентов голосов.

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