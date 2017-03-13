Турция ввела дипломатические санкции против Нидерландов

Анкара ввела дипломатические санкции против Амстердама после скандала с турецкими министрами.
Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш объявил о запрете на въезд в страну послу Нидерландов. Также Анкара отменила все государственные встречи на высоком уровне с голландской стороной.
По словам Куртулмуша, Турция также отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов, передает РИА Новости.
Ранее введение дипломатических санкций против Амстердама анонсировал президент Турции Эрдоган. Он также пообещал обратиться в связи со скандалом, связанным с турецкими министрами, в ЕСПЧ.
По словам Куртулмуша, Турция также отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов, передает РИА Новости.
Ранее введение дипломатических санкций против Амстердама анонсировал президент Турции Эрдоган. Он также пообещал обратиться в связи со скандалом, связанным с турецкими министрами, в ЕСПЧ.
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