Главные участники «воспитательного» наезда в Приозерске рассказали об инциденте

Водитель Владимир Бельский, наехавший на школьника, находится в розыске, а сам десятилетний Ваня — в больнице с сотрясением головного мозга. Они оба поведали, как всё случилось.
Местонахождение 53-летнего Владимира Бельского, который подозревается в наезде на несовершеннолетнего подростка в Ленобласти, неизвестно. Мужчина объявлен в розыск. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил на время проверки инцидента взять Бельского под арест.
Сейчас пострадавший школьник с сотрясением головного мозга находится в больнице. О том, как сначала он оказался сбитым машиной, а затем поставленным на колени, мальчик рассказал журналистам, находясь в инвалидной коляске. Кроме сотрясения мозга у десятилетнего Ивана еще и боли в ноге.
Иван, пострадавший мальчик: «Из машины вышел дяденька, ударил меня кулаком».
Несмотря на то, что водитель внедорожника объявлен в розыск, некоторым журналистам все же удалось дозвониться до него и узнать версию произошедшего от Владимира Бельского. Бизнесмен не считает ситуацию патовой. Говорит, что вел себя адекватно и соразмерно поведению школьников. Также Бельский рассказал, что Ваня сам упал на колени с просьбой, чтобы он не звонил в полицию.
Напомним: инцидент произошел в Приозерске. Двое подростков обстреливали из игрушечного ружья проезжающие машины. Один из водителей внезапно развернул свой внедорожник и намеренно наехал на десятилетнего мальчика.
После чего вышел из салона и силой поставил его на колени. Всё это зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. По данному факту Следственный комитет Ленинградской области уже возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
Сейчас пострадавший школьник с сотрясением головного мозга находится в больнице. О том, как сначала он оказался сбитым машиной, а затем поставленным на колени, мальчик рассказал журналистам, находясь в инвалидной коляске. Кроме сотрясения мозга у десятилетнего Ивана еще и боли в ноге.
Иван, пострадавший мальчик: «Из машины вышел дяденька, ударил меня кулаком».
Несмотря на то, что водитель внедорожника объявлен в розыск, некоторым журналистам все же удалось дозвониться до него и узнать версию произошедшего от Владимира Бельского. Бизнесмен не считает ситуацию патовой. Говорит, что вел себя адекватно и соразмерно поведению школьников. Также Бельский рассказал, что Ваня сам упал на колени с просьбой, чтобы он не звонил в полицию.
Напомним: инцидент произошел в Приозерске. Двое подростков обстреливали из игрушечного ружья проезжающие машины. Один из водителей внезапно развернул свой внедорожник и намеренно наехал на десятилетнего мальчика.
После чего вышел из салона и силой поставил его на колени. Всё это зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. По данному факту Следственный комитет Ленинградской области уже возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
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