Водитель из Ленобласти объявлен в розыск за «воспитательный» наезд на ребенка

Следователи завели уголовное дело на бизнесмена, который, находясь за рулем внедорожника, сознательно наехал на ребенка. Сейчас его разыскивают.
Как сообщили в Следственном комитете, водитель объявлен в розыск. В настоящее время устанавливают его местонахождение. Кроме того, проверят и действия сотрудников полиции, которые сразу не разобрались в ситуации и отпустили водителя-«воспитателя».
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки привлечь виновного к ответственности, передает РИА Новости.
54-летний мужчина чересчур агрессивно отреагировал на шалости школьников. О том, что произошло в Приозерске 9 марта, стало известно благодаря записям камер видеонаблюдения. Двое мальчиков стреляли по проезжающим машинам пластиковыми шариками из игрушечного автомата. Развлечение, конечно, весьма сомнительное.
Но еще более сомнительными оказались методы воспитания рассерженного водителя. Переехав через двойную сплошную, он направил свой внедорожник прямо на детей. 10-летний Ваня пытался убежать, но машина сбила его с ног. После этого мужчина заставил ребенка стоять на коленях, пока не приехал полицейский патруль. Сейчас школьник находится в больнице с сотрясением мозга.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки привлечь виновного к ответственности, передает РИА Новости.
54-летний мужчина чересчур агрессивно отреагировал на шалости школьников. О том, что произошло в Приозерске 9 марта, стало известно благодаря записям камер видеонаблюдения. Двое мальчиков стреляли по проезжающим машинам пластиковыми шариками из игрушечного автомата. Развлечение, конечно, весьма сомнительное.
Но еще более сомнительными оказались методы воспитания рассерженного водителя. Переехав через двойную сплошную, он направил свой внедорожник прямо на детей. 10-летний Ваня пытался убежать, но машина сбила его с ног. После этого мужчина заставил ребенка стоять на коленях, пока не приехал полицейский патруль. Сейчас школьник находится в больнице с сотрясением мозга.
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