#ТЫСУПЕР!
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 20:19
Водитель из Ленобласти объявлен в розыск за «воспитательный» наезд на ребенка. автомобили, дети и подростки, Ленинградская область, уголовный розыск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Водитель из Ленобласти объявлен в розыск за «воспитательный» наезд на ребенка

1 комментарий
Водитель из Ленобласти объявлен в розыск за «воспитательный» наезд на ребенка

Водитель из Ленобласти объявлен в розыск за «воспитательный» наезд на ребенка

Водитель из Ленобласти объявлен в розыск за «воспитательный» наезд на ребенка

    Следователи завели уголовное дело на бизнесмена, который, находясь за рулем внедорожника, сознательно наехал на ребенка. Сейчас его разыскивают.

    Как сообщили в Следственном комитете, водитель объявлен в розыск. В настоящее время устанавливают его местонахождение. Кроме того, проверят и действия сотрудников полиции, которые сразу не разобрались в ситуации и отпустили водителя-«воспитателя».

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки привлечь виновного к ответственности, передает РИА Новости.

    54-летний мужчина чересчур агрессивно отреагировал на шалости школьников. О том, что произошло в Приозерске 9 марта, стало известно благодаря записям камер видеонаблюдения. Двое мальчиков стреляли по проезжающим машинам пластиковыми шариками из игрушечного автомата. Развлечение, конечно, весьма сомнительное.

    Но еще более сомнительными оказались методы воспитания рассерженного водителя. Переехав через двойную сплошную, он направил свой внедорожник прямо на детей. 10-летний Ваня пытался убежать, но машина сбила его с ног. После этого мужчина заставил ребенка стоять на коленях, пока не приехал полицейский патруль. Сейчас школьник находится в больнице с сотрясением мозга.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru