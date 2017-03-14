Эксперты предостерегли Киев от войны с российскими банками

На Украине раскручивается кампания против банков с российским капиталом. Но эксперты уверены: подобная политика нанесет удар по и без того хрупкой финансовой системе страны.
Второй день подряд необандеровцы препятствуют деятельности российских банков. Сначала они портили банкоматы, а затем замуровали вход в украинское отделение «Сбербанка» в Киеве. Долгие годы он был одним из лидеров на Украине. Даже сейчас доля банков с участием российского капитала в украинском секторе превышает 30%. То есть радикалы требуют уничтожить сразу треть банковского сектора своей страны. Ни одна экономика такого не переживет.
Павел Нефедов, директор Финансово-банковского совета СНГ: «Если Сбербанк на Украине занимает шестое место по активам среди прочих банков, то по кредитам юрлицам он на третьем месте. По депозитам населению — на 10-м месте».
Банк вложил в развитие украинской экономики миллиарды долларов, занимается благотворительностью, шефствует над детскими домами. Но киевские националисты, видимо, сочли это еще одним «актом российской агрессии».
Заместитель главы Нацбанка Украины заявила, что власти думают над тем, как препятствовать возврату кредитов, некогда выданных российскими инвесторами украинским партнерам. Эта самоизоляция сродни самострелу. Пытаясь насолить России, Украина сама себя ранит в ногу. Или в голову. Так было и с блокадой железной дороги, по которой на украинские заводы и электростанции шел донецкий уголь.
Константин Симонов, руководитель Фонда национальной энергетической безопасности: «Россию или Донецк пытаются изгнать из тех сегментов экономики, где нет сегодня никакой замены. Донецкому углю нет замены. Ни из какой ЮАР вы уголь нужного сорта не привезете. То же и с банками».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.
Павел Нефедов, директор Финансово-банковского совета СНГ: «Если Сбербанк на Украине занимает шестое место по активам среди прочих банков, то по кредитам юрлицам он на третьем месте. По депозитам населению — на 10-м месте».
Банк вложил в развитие украинской экономики миллиарды долларов, занимается благотворительностью, шефствует над детскими домами. Но киевские националисты, видимо, сочли это еще одним «актом российской агрессии».
Заместитель главы Нацбанка Украины заявила, что власти думают над тем, как препятствовать возврату кредитов, некогда выданных российскими инвесторами украинским партнерам. Эта самоизоляция сродни самострелу. Пытаясь насолить России, Украина сама себя ранит в ногу. Или в голову. Так было и с блокадой железной дороги, по которой на украинские заводы и электростанции шел донецкий уголь.
Константин Симонов, руководитель Фонда национальной энергетической безопасности: «Россию или Донецк пытаются изгнать из тех сегментов экономики, где нет сегодня никакой замены. Донецкому углю нет замены. Ни из какой ЮАР вы уголь нужного сорта не привезете. То же и с банками».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.
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