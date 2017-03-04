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  • 04.03, 13:06

Гройсман подсчитал ущерб от торговой блокады Донбасса

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Гройсман подсчитал ущерб от торговой блокады Донбасса

Гройсман подсчитал ущерб от торговой блокады Донбасса

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что торговая блокада Донбасса приведет к потере $3,5 млрд валютной выручки и сокращению до 75 тысяч рабочих мест.

Об этом глава украинского правительства заявил в эфире телеканала «Интер», передает «Интерфакс».

Владимир Гройсман: «В горно-металлургическом комплексе работают 300 тысяч человек. Речь идет о том, что, по предварительным расчетам, 75 тысяч могут потерять работу. Мы потеряем 3,5 миллиарда долларов — это валютные поступления, что негативно повлияет на курс гривны. Все будут от этого нести убытки».

Гройсман также отметил, что считает сложившуюся ситуацию выгодной для России, а саму торговую блокаду назвал «диверсией против украинского государства».

Владимир Гройсман: «То, что происходит с блокадой — это в интересах Российской Федерации. Речь идет о том, что наш уголь, украинский, который закупался за гривны, и с которого платились налоги Украине надо запретить, а покупать в России».

Ранее, в конце января, украинские радикалы начали транспортную блокаду Донбасса, заблокировали движение грузовых поездов с углем из неподконтрольных Киеву районов. В результате Украина столкнулась с дефицитом угля, свою работу приостановили крупнейшие предприятия.

В ответ власти самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на украинских предприятиях и сами объявили о блокаде Киева.

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