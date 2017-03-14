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  • 14.03, 17:17

Юрий Лоза назвал позорищем «Евровидение-2017»

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Юрий Лоза назвал позорищем «Евровидение-2017»

Юрий Лоза назвал позорищем <nobr>«Евровидение-2017</nobr>»

Артист, который знаменит своими критическими высказываниями о различных событиях и персонах в музыкальном мире, не смог обойти своим вниманием конкурс «Евровидение», который пройдет этой весной в Киеве.

На этот раз он остался недоволен выбором песни, с которой собирается выступить певица Юлия Самойлова, представляющая на конкурсе Россию. Исполнительница отправится в Киев с композицией на английском языке Flame is Burning. Лоза убежден, что не имеет значения, кто отправится на «Евровидение» от нашей страны, главное, чтобы песня была исполнена на русском языке, а номер придуман в России, отмечает сайт «Комсомольской правды».

Юрий Лоза: «А уж займет или не займет он (артист — ред.) там что-либо, не имеет ни малейшего значения. Наши опять купили банальную неброскую англоязычную песнюшку (на этот раз у израильтян) и опять собираются объяснять Европе, что сами мы ни на что не способны и никакой своей культуры у нас нет».

По его мнению, победа Димы Билана на «Евровидении» в 2008 году не помогла развитию карьеры поп-певца. Лоза убежден, что России и вовсе не нужна победа на «Евровидении» в этом году, потому что она дает лишь право «ввалить кучу российских денег» в популяризацию англоязычной культуры.

Юрий Лоза: «Если в руководстве нашей медиасистемы сидят скрытые враги или британские шпионы, то все логично и оправданно. У нас был прекрасный шанс потребовать от организаторов этого насквозь прогнившего шоу вернуться к первоначальным правилам проведения конкурса (все поют на родных языках, ведут на них же, плюс никакой политики), и, если не захотят — красиво удалиться».

Как считает Лоза, такие действия бы соответствовали статусу великой державы. Но теперь «Евровидение-2017» не стоит обсуждения.

Юрий Лоза: «А так, как сейчас… это позорище даже обсуждать не хочется».

О том, что Россию в этом году на музыкальном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова, стало известно в воскресенье вечером. Между тем на Украине пригрозили, что могут не пустить певицу из России на конкурс и наказать за участие в фестивале, который проходил в Крыму.

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