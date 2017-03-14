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  • 14.03, 12:44

Глава МЭР прокомментировал ситуацию с нефтью, рублем и инфляцией

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Глава МЭР прокомментировал ситуацию с нефтью, рублем и инфляцией

Глава МЭР прокомментировал ситуацию с нефтью, рублем и инфляцией

Курс рубля по-прежнему остается крепче фундаментальных значений, несмотря на снижение цен на нефть, констатировал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Отчасти именно из-за крепкого рубля уровень инфляции находится ниже ожиданий МЭР, отметил глава ведомства.

Максим Орешкин: «Инфляция сейчас ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому, что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, и это отклонение сохраняется».

При этом министр не стал отвечать на вопрос, когда рубль может прийти в соответствии с фундаментальными факторами, отметив лишь, что это будет зависеть от состояния платежного баланса.

В середине февраля Орешкин отмечал, что укрепление рубля «носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами».

Максим Орешкин: «Два фактора играют ключевую роль — притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, а вторая история — это сезонность. Традиционно первый квартал — это сильный квартал с точки зрения платежного баланса. Импорта в начале года всегда мало, эти факторы играют сейчас на укрепление рубля».

Что касается инфляции, то глава МЭР напомнил, что для Центрального банка важны данные не только этого года, а ситуация с инфляционными ожиданиями и ожиданиями долгосрочной динамики инфляции. По данным Росстата на 6 марта, инфляция в России с начала 2017 года составила 0,9%.

Максим Орешкин: «Если по текущему году мы идем лучше ожиданий, то что касается долгосрочной истории, она все равно пока еще не решена».

Снижение цен на нефть, по словам министра, связано с несколькими факторами, включая рост добычи в США и возможное изменение тактики ОПЕК.

Максим Орешкин: «Это комбинация факторов: и рост добычи — довольно агрессивный — в США, и другие истории на американском нефтяном рынке в виде выдачи разрешений на бурение в Мексиканском заливе, и слухи, связанные с возможным изменением тактики ОПЕК. Эти слухи, конечно же, влияют на ожидания».

Министр также отметил, что никто и не рассчитывал, что цены на уровне 55 долларов за баррель задержатся очень надолго.

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