Цифры Росстата против кошелька: можно ли верить официальным данным об инфляции

Росстат говорит о нулевой инфляции за неделю, а россияне уверяют: цены выросли. Эксперт программы «Итоги недели» Игорь Виттель разбирался, почему экономика растет, а экономить стали сильнее.
Росстат заявляет, что инфляция в январе составила менее процента, а центр «Ромир» — более 3%, потому что надо меньше пить, ведь цена на алкоголь выросла в январе на 12%, и закусывать, так как продукты подорожали на 7%.
Но главное — как считать. Росстат считает, что доля продовольствия в нашей потребительской корзине не превышает 38%, а «Ромир» в своих подсчетах исходит из того, что продовольственные товары в нашей корзине занимают более 50%. Некоторые аналитики вообще считают, что доля продуктов питания, особенно в провинции, — 70%.
При этом внутри групп товаров тоже наблюдаются странные перекосы, занижающие долю товаров с самыми быстрорастущими ценами в официальной статистике. К тому же у Росстата — своя корзина со своим набором товаров и услуг, включающая товары, цены на которые действительно снизились. А тот же «Ромир» считает другие группы товаров, не включая некоторые позиции, которые подешевели, зато включая товары, цена на которые резко выросла.
А вот доля товаров длительного пользования, по Росстату, наоборот занимает в потребительской корзине больше места, чем подсказывает здравый смысл и личный опыт. По официальным расчетам получается, что мы в среднем тратим 8% нашего бюджета ежегодно на мебель и покупку автомобилей, например.
В конце концов, отдельный непьющий индивидуум, покупающий в год по три машины и две квартиры, обнаружит, что живет в условиях глубоко отрицательной личной инфляции, а выпивающий человек, закусывающий водку плавленым сырком, живет в условиях двузначной инфляции.
Получается, что рост цент на продукты питания, который мы естественным образом замечаем чаще всего, в показателях официальной инфляции учитывается меньше, чем мы чувствуем на своем личном опыте. И, возвращаясь из магазина, мы, конечно, возмущаемся: помидоры подорожали в два раза, молоко — на 15%, сыр — на четверть, а нам говорят про 5% инфляции в год.
При оценке инфляции лучше ориентироваться на официальные данные по обороту розничной торговли. Это реальная глобальная корзина фактических покупок. За «бортом» такого подсчета окажутся индивидуальные услуги, но в целом такой подход ближе к реальности. И если считать по розничному обороту, то инфляция в 2016 году окажется около 7,5%, а вовсе не 5,5%, как по корзине Росстата, но и от панических цифр других аналитиков окажется далека.
Но главное — как считать. Росстат считает, что доля продовольствия в нашей потребительской корзине не превышает 38%, а «Ромир» в своих подсчетах исходит из того, что продовольственные товары в нашей корзине занимают более 50%. Некоторые аналитики вообще считают, что доля продуктов питания, особенно в провинции, — 70%.
При этом внутри групп товаров тоже наблюдаются странные перекосы, занижающие долю товаров с самыми быстрорастущими ценами в официальной статистике. К тому же у Росстата — своя корзина со своим набором товаров и услуг, включающая товары, цены на которые действительно снизились. А тот же «Ромир» считает другие группы товаров, не включая некоторые позиции, которые подешевели, зато включая товары, цена на которые резко выросла.
А вот доля товаров длительного пользования, по Росстату, наоборот занимает в потребительской корзине больше места, чем подсказывает здравый смысл и личный опыт. По официальным расчетам получается, что мы в среднем тратим 8% нашего бюджета ежегодно на мебель и покупку автомобилей, например.
В конце концов, отдельный непьющий индивидуум, покупающий в год по три машины и две квартиры, обнаружит, что живет в условиях глубоко отрицательной личной инфляции, а выпивающий человек, закусывающий водку плавленым сырком, живет в условиях двузначной инфляции.
Получается, что рост цент на продукты питания, который мы естественным образом замечаем чаще всего, в показателях официальной инфляции учитывается меньше, чем мы чувствуем на своем личном опыте. И, возвращаясь из магазина, мы, конечно, возмущаемся: помидоры подорожали в два раза, молоко — на 15%, сыр — на четверть, а нам говорят про 5% инфляции в год.
При оценке инфляции лучше ориентироваться на официальные данные по обороту розничной торговли. Это реальная глобальная корзина фактических покупок. За «бортом» такого подсчета окажутся индивидуальные услуги, но в целом такой подход ближе к реальности. И если считать по розничному обороту, то инфляция в 2016 году окажется около 7,5%, а вовсе не 5,5%, как по корзине Росстата, но и от панических цифр других аналитиков окажется далека.
Комментарии