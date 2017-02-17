Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.02, 19:35
Рубль резко упал после заявлений главы Минэкономразвития. валюта, доллар, евро, Минэкономразвития РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Рубль резко упал после заявлений главы Минэкономразвития

2 комментария

Рубль резко упал после заявлений главы Минэкономразвития

Рубль резко упал после заявлений главы Минэкономразвития

    Сегодня в первой половине дня курс рубля спокойно покачивался на небольших финансовых волнах. Но после заявлений министра экономики Максима Орешкина, который вышел с совещания у президента, доллар и евро взлетели.

    Сейчас американская и европейская валюта дорожают на 40–50 копеек: доллар стоит 58,12 рубля, евро — 61, 87. Это связано с тем, что Орешкин сказал: власти готовы принять меры против укрепления рубля.

    Максим Орешкин: «В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация. Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать».

    Орешкин сказал, что укрепление рубля носит краткосрочный характер. Министр назвал две причины. Первая — приток капитала в страну, который связан в том числе со сделками по приватизации. Вторая причина — сезонная. В начале года импорта традиционно мало.

    Новости по теме

    Курсы валют, цены на нефть

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru