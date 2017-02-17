Рубль резко упал после заявлений главы Минэкономразвития

Сегодня в первой половине дня курс рубля спокойно покачивался на небольших финансовых волнах. Но после заявлений министра экономики Максима Орешкина, который вышел с совещания у президента, доллар и евро взлетели.

Сейчас американская и европейская валюта дорожают на 40–50 копеек: доллар стоит 58,12 рубля, евро — 61, 87. Это связано с тем, что Орешкин сказал: власти готовы принять меры против укрепления рубля.



Максим Орешкин: «В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля, а затем его стабилизация. Правительство продолжает внимательно следить за ситуацией и при необходимости будет на ситуацию реагировать».



Орешкин сказал, что укрепление рубля носит краткосрочный характер. Министр назвал две причины. Первая — приток капитала в страну, который связан в том числе со сделками по приватизации. Вторая причина — сезонная. В начале года импорта традиционно мало.