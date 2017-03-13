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  • 13.03, 07:55

Цена Brent упала ниже $51 впервые с 30 ноября 2016 года

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Цена Brent упала ниже $51 впервые с 30 ноября 2016 года

Цена Brent упала ниже $51 впервые с 30 ноября 2016 года

Цены на нефть продолжают падение — стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае опустилась на 0,92% и составила $50,83 за баррель.

Как отмечает ТАСС, последний раз Brent торговалась у отметки ниже $51 30 ноября прошло года. В этот день страны ОПЕК в Вене договорились сократить свою нефтедобычу на 1,2 миллиона баррелей в день, и нефтяные котировки взлетели более чем на 3 доллара.

Цены на нефть начали падение 8 марта после публикации данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. С 8 по 10 марта стоимость Brent подешевела почти на 5 долларов.

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