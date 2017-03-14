#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 12:44

Сбежавшую на Украину Максакову уволили из Гнесинки

1 комментарий
  • Фото: Шалгин Александр / ТАСС
Сбежавшую на Украину Максакову уволили из Гнесинки

Сбежавшую на Украину Максакову уволили из Гнесинки

Сбежавшую на Украину Максакову уволили из Гнесинки
  • Фото: Шалгин Александр / ТАСС

    • Оперная певица Мария Максакова официально уволена из Российской Академии музыки имени Гнесиных из-за неявки на работу без уважительной причины.

    Об увольнении Максаковой «Интерфаксу» сообщили в отделе кадров академии.

    Из сообщения отдела кадров: «Марию Максакову уволили из академии. Из-за неявки на работу без объяснения, без уважительной причины. Приказ был подписан 10 марта».

    Ранее в академии отметили, что Максакова не появлялась на занятиях с начала второго учебного семестра. На попытки связаться с ней певица никак не отвечала.

    Первые сообщения об увольнении Максаковой появились в феврале. Тогда стало известно о том, что она со своим мужем экс-депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым уехала на Украину после получения им в декабре 2016 года украинского гражданства.

    Репортеру НТВ ранее удалось связаться с беглецами и разузнать, как приняли на Украине новоиспеченных сограждан. Также он узнал, что Денис Вороненков и его жена Мария Максакова еще готовы рассказать, лишь бы доказать: из России они якобы сбежали по политическим мотивам.

    Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 млн рублей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru