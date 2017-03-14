Сбежавшую на Украину Максакову уволили из Гнесинки

Оперная певица Мария Максакова официально уволена из Российской Академии музыки имени Гнесиных
из-за неявки на работу без уважительной причины.
Об увольнении Максаковой «Интерфаксу» сообщили в отделе кадров академии.
Из сообщения отдела кадров: «Марию Максакову уволили из академии. Из-за неявки на работу без объяснения, без уважительной причины. Приказ был подписан 10 марта».
Ранее в академии отметили, что Максакова не появлялась на занятиях с начала второго учебного семестра. На попытки связаться с ней певица никак не отвечала.
Первые сообщения об увольнении Максаковой появились в феврале. Тогда стало известно о том, что она со своим мужем экс-депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым уехала на Украину после получения им в декабре 2016 года украинского гражданства.
как приняли на Украине новоиспеченных сограждан. Также он узнал, что Денис Вороненков и его жена Мария Максакова еще готовы рассказать, лишь бы доказать: из России они якобы сбежали по политическим мотивам.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 млн рублей.
Из сообщения отдела кадров: «Марию Максакову уволили из академии. Из-за неявки на работу без объяснения, без уважительной причины. Приказ был подписан 10 марта».
Ранее в академии отметили, что Максакова не появлялась на занятиях с начала второго учебного семестра. На попытки связаться с ней певица никак не отвечала.
Первые сообщения об увольнении Максаковой появились в феврале. Тогда стало известно о том, что она со своим мужем экс-депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым уехала на Украину после получения им в декабре 2016 года украинского гражданства.
как приняли на Украине новоиспеченных сограждан. Также он узнал, что Денис Вороненков и его жена Мария Максакова еще готовы рассказать, лишь бы доказать: из России они якобы сбежали по политическим мотивам.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве с хищением здания стоимостью 127 млн рублей.
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