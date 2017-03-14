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  • 14.03, 08:11

Полиция отпустила всех задержанных участников блокады Донбасса

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Полиция отпустила всех задержанных участников блокады Донбасса

Полиция отпустила всех задержанных участников блокады Донбасса

Вице-спикер Верховной рады сообщила об освобождении всех задержанных накануне участников блокады Донбасса на станции Кривой Торец.

По словам Оксаны Сыроед, полиция до сих пор «не предоставила информации ни о причинах задержания, ни о людях, которые были задержаны». Кроме того, силовики не дали задержанным возможности вызвать адвоката и позвонить близким, написала вице-спикер в Facebook.

Накануне участники так называемой торговой блокады Донбасса заявили, что власти якобы предприняли попытку их силового разгона. Однако в СБУ отвергли эти обвинения, заявив, что более 40 человек были задержаны в рамках антитеррористических мероприятий.

В ночь на вторник в ряде украинских городов прошли акции в поддержку задержанных «блокадников». Радикалы жгли покрышки, а кое-где брали штурмом здания обладминистраций.

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