На Украине сторонники «блокадников» жгут шины и штурмуют здания

На западе Украины радикалы вышли на улицу с требованием отпустить задержанных участников блокады Донбасса.
В ночь на вторник на митинги вышли в Ивано-Франковске, Львове, Ровно, Черновцах. Активисты жгли покрышки перед зданиями областных администраций, а в Луцке и Ровно ворвались в здания.
Самая многочисленная акция состоялась в столице Украины.
блокируют железнодорожное сообщение с Донбассом, прошли задержания. Силовики задержали более 40 участников блокады и изъяли у них оружие и боеприпасы.
Самая многочисленная акция состоялась в столице Украины.
блокируют железнодорожное сообщение с Донбассом, прошли задержания. Силовики задержали более 40 участников блокады и изъяли у них оружие и боеприпасы.
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