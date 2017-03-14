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  • 14.03, 06:40
На Украине сторонники «блокадников» жгут шины и штурмуют здания. ДНР, Украина, войны и вооруженные конфликты, железные дороги, митинги и протесты, уголь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Украине сторонники «блокадников» жгут шины и штурмуют здания

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На Украине сторонники «блокадников» жгут шины и штурмуют здания

На Украине сторонники «блокадников» жгут шины и штурмуют здания

На Украине сторонники «блокадников» жгут шины и штурмуют здания
  • Фото: Roman Kowalski

    • На западе Украины радикалы вышли на улицу с требованием отпустить задержанных участников блокады Донбасса.

    В ночь на вторник на митинги вышли в Ивано-Франковске, Львове, Ровно, Черновцах. Активисты жгли покрышки перед зданиями областных администраций, а в Луцке и Ровно ворвались в здания.

    Самая многочисленная акция состоялась в столице Украины.

    Напомним, накануне на станции Кривой Торец в Донецкой области, где радикалы блокируют железнодорожное сообщение с Донбассом, прошли задержания. Силовики задержали более 40 участников блокады и изъяли у них оружие и боеприпасы.

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