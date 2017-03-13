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  • 13.03, 15:30

Черчесов объяснил отсутствие Кокорина в сборной

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Черчесов объяснил отсутствие Кокорина в сборной

Черчесов объяснил отсутствие Кокорина в сборной

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин не получил вызов в сборную России по футболу исключительно по спортивному принципу, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Наставник сборной пояснил, что сделал выводы по итогам выступления Кокорина в «Зените», в том числе в матчах с «Андерлехтом» в Лиге Европы.

Станислав Черчесов: «Мы смотрим, как кто себя проявляет. Я летал и в Брюссель на игру „Зенита“ с „Андерлехтом“, все игры смотрю. Решение принято исключительно по спортивному принципу».

Черчесов отметил, что «воспитательного момента» в решении не вызывать Кокорина в сборную нет, однако «преследующий игрока сборной шлейф» неприятен.

Станислав Черчесов: «Это никак не связано с тем, что он нарушил правила дорожного движения. Понятно, что, когда игрока сборной преследует какой-то такой шлейф, нам это неприятно. Об этом я сказал игрокам на первом же сборе. Футболист должен соответствовать по всем параметрам».

Александру Кокорину грозит лишение водительских прав за выезд на своем Bentley на встречную полосу в центре Москвы. Черчесов, комментируя тот инцидент, напомнил, что с первого дня обозначил приоритеты: «футболист сборной должен на поле, за полем и между играми показывать соответствующий профессионализм», и добавил: «естественно, такие вещи нас не устраивают».

Летом 2016 года Черчесов не вызвал Кокорина в сборную после скандала в Монако.

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