Черчесов не вызвал Кокорина в сборную после скандала с Bentley на встречке

Российский футбольный союз опубликовал список футболистов, вызванных в сборную для подготовки к контрольным матчам с
Кот-д’Ивуаром и Бельгией.
выезд на своем Bentley на встречную полосу в центре Москвы.
Летом 2016 года Черчесов также не вызвал Кокорина в сборную после скандала в Монако. По этой же причине в заявку тогда не попал Павел Мамаев.
Всего сборную России вызваны 27 футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Фёдор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семёнов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).
Полузащитники: Юрий Газинский („Краснодар“»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).
Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Фёдор Смолов («Краснодар»).
Ранее капитан сборной Василий Березуцкий объявил о решении приостановить выступления за национальную команду.
Матч с командой Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.
Летом 2016 года Черчесов также не вызвал Кокорина в сборную после скандала в Монако. По этой же причине в заявку тогда не попал Павел Мамаев.
Всего сборную России вызваны 27 футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Фёдор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семёнов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).
Полузащитники: Юрий Газинский („Краснодар“»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).
Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Фёдор Смолов («Краснодар»).
Ранее капитан сборной Василий Березуцкий объявил о решении приостановить выступления за национальную команду.
Матч с командой Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.
Список игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией! https://t.co/WxPjXyICG7 pic.twitter.com/VXOlzW3LKi— Сборная России (@TeamRussia) March 13, 2017
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