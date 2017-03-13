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  • 13.03, 13:59

Черчесов не вызвал Кокорина в сборную после скандала с Bentley на встречке

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  • Фото РИА Новости, Антон Денисов
Черчесов не вызвал Кокорина в сборную после скандала с Bentley на встречке

Черчесов не вызвал Кокорина в сборную после скандала с Bentley на встречке

Черчесов не вызвал Кокорина в сборную после скандала с Bentley на встречке
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов

    • Российский футбольный союз опубликовал список футболистов, вызванных в сборную для подготовки к контрольным матчам с Кот-д’Ивуаром и Бельгией.

    В состав национальной команды не вошел нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин. Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что его не устраивает поведение футболиста, которому грозит лишение водительских прав за выезд на своем Bentley на встречную полосу в центре Москвы.

    Летом 2016 года Черчесов также не вызвал Кокорина в сборную после скандала в Монако. По этой же причине в заявку тогда не попал Павел Мамаев.

    Всего сборную России вызваны 27 футболистов:

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Александр Беленов («Уфа»), Станислав Крицюк («Краснодар»).

    Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Фёдор Кудряшов («Ростов» Ростов-на-Дону), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семёнов («Терек» Грозный), Роман Шишкин («Краснодар).

    Полузащитники: Юрий Газинский („Краснодар“»), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак» Москва), Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Ростов» Ростов-на-Дону), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Терек» Грозный).

    Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов» Ростов-на-Дону), Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Фёдор Смолов («Краснодар»).

    Ранее капитан сборной Василий Березуцкий объявил о решении приостановить выступления за национальную команду.

    Матч с командой Кот-д’Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре. С бельгийцами российская сборная сыграет 28 марта в Сочи.

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