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  • 10.03, 17:43

Василий Березуцкий ушел из сборной России

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Василий Березуцкий ушел из сборной России

Василий Березуцкий ушел из сборной России

Защитник Василий Березуцкий принял решение приостановить выступления за сборную России.

Футболист объяснил, что решил покинуть национальную команду, за которую выступает с 2003 года, чтобы сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

Василий Березуцкий, защитник ПФК ЦСКА: «Данное решение далось мне очень непросто. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА».

При этом защитник отметил, что впереди российскую сборную ждут чрезвычайно важные турниры — Кубок Конфедераций и чемпионат мира. Березуцкий пожелал национальной команде успешно решить поставленные задачи и порадовать болельщиков, а также отметил, что сейчас в сборной создается «отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей».

В свою очередь наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, что встретился с Березуцким после матча ЦСКА с «Зенитом» и обсудил с 34-летним футболистом его решение, сообщили в РФС.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Василий — настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убежден, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России».

Василий Березуцкий провел за сборную России более 100 матчей, в которых забил 5 голов.

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