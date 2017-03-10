Василий Березуцкий ушел из сборной России

Защитник Василий Березуцкий принял решение приостановить выступления за сборную России.
Футболист объяснил, что решил покинуть национальную команду, за которую выступает с 2003 года, чтобы сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.
Василий Березуцкий, защитник ПФК ЦСКА: «Данное решение далось мне очень непросто. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА».
При этом защитник отметил, что впереди российскую сборную ждут чрезвычайно важные турниры — Кубок Конфедераций и чемпионат мира. Березуцкий пожелал национальной команде успешно решить поставленные задачи и порадовать болельщиков, а также отметил, что сейчас в сборной создается «отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей».
В свою очередь наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, что встретился с Березуцким после матча ЦСКА с «Зенитом» и обсудил с 34-летним футболистом его решение, сообщили в РФС.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Василий — настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убежден, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России».
Василий Березуцкий провел за сборную России более 100 матчей, в которых забил 5 голов.
Василий Березуцкий, защитник ПФК ЦСКА: «Данное решение далось мне очень непросто. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА».
При этом защитник отметил, что впереди российскую сборную ждут чрезвычайно важные турниры — Кубок Конфедераций и чемпионат мира. Березуцкий пожелал национальной команде успешно решить поставленные задачи и порадовать болельщиков, а также отметил, что сейчас в сборной создается «отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей».
В свою очередь наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, что встретился с Березуцким после матча ЦСКА с «Зенитом» и обсудил с 34-летним футболистом его решение, сообщили в РФС.
Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Василий — настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами. На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убежден, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России».
Василий Березуцкий провел за сборную России более 100 матчей, в которых забил 5 голов.
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