«Зенит» и ЦСКА разошлись миром

ЦСКА и «Зенит» не смогли определить сильнейшего в центральном матче 18-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 0:0.



Отметим, что армейцы заканчивали матч в меньшинстве — на 70-й минуте Понтус Вернблум получил вторую желтую карточку. Однако удаление не помогло «Зениту» распечатать ворота Игоря Акинфеева.



Теперь «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. ЦСКА остался на третей строчке с 33 баллами.