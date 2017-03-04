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  • 04.03, 19:10

«Зенит» и ЦСКА разошлись миром

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«Зенит» и ЦСКА разошлись миром

«Зенит» и ЦСКА разошлись миром

ЦСКА и «Зенит» не смогли определить сильнейшего в центральном матче 18-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 0:0.

Отметим, что армейцы заканчивали матч в меньшинстве — на 70-й минуте Понтус Вернблум получил вторую желтую карточку. Однако удаление не помогло «Зениту» распечатать ворота Игоря Акинфеева.

Теперь «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками. ЦСКА остался на третей строчке с 33 баллами.

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