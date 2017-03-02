Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 21:40
История с Bentley Кокорина на встречке вызвала бурю в соцсетях. автомобили, Москва, скандалы, ФК Зенит, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

История с Bentley Кокорина на встречке вызвала бурю в соцсетях

3 комментария

История с Bentley Кокорина на встречке вызвала бурю в соцсетях

История с Bentley Кокорина на встречке вызвала бурю в соцсетях

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вновь оказался в центре скандала. Футболист может лишиться водительских прав за езду по встречной полосе в центре Москвы и тогда не скоро сядет за руль своих шикарных авто. Мировой суд рассмотрит вопрос о его наказании 15 марта.

    Отделаться штрафом в 5 тысяч рублей известному спортсмену вряд ли удастся, ведь он и раньше попадался на подобных нарушениях.

    Футболист известен тем, что любит жизнь во всех ее проявлениях и зажигает не только на футбольном поле. Ему припоминают и его отдых в Монте-Карло после позорного выступления на Евро, и появление в майке с изображением наркобарона. Поэтому сообщение о том, что на шикарном белом Bentley он выехал на встречку в центре Москвы, взорвало Интернет.

    Возмущенные пользователи потребовали сделать Кокорина пешеходом, «коим он и является на поле», либо по результатам игры пересадить на ВАЗ-2106 «по трое в одной машине».


    В таком потоке информации реальная сводка ГИБДД немного померкла. По официальным данным, это были не гонки по встречке, а выезд за линию при повороте налево. Нарушение, конечно, серьезное, но особо наглым не назовешь. Защитником нападающего выступил его нынешний клуб.

    Дмитрий Циммерман, пресс-секретарь ФК «Зенит»: «Не было никаких гонок. Александр поворачивал налево по Страстному бульвару и зацепил двойную сплошную. Там стоял пост ГИБДД. Они зафиксировали нарушение, оформили протокол и передадут дело в суд. Если суд вынесет решение о каком-то наказании, то Александр — как законопослушный гражданин — его выполнит».

    За одноклубника перед тренировкой поручился и капитан команды.

    Артём Дзюба, капитан ФК «Зенит»: «Хороший он парень, отпустите его».

    Теперь водителю Кокорину грозит лишение прав на несколько месяцев. Хотя речь может идти и о штрафе, но не в пользу игрока статистика его нарушений правил дорожного движения.

    Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru