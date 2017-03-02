История с Bentley Кокорина на встречке вызвала бурю в соцсетях

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вновь оказался в центре скандала. Футболист может лишиться водительских прав за езду по встречной полосе в центре Москвы и тогда не скоро сядет за руль своих шикарных авто. Мировой суд рассмотрит вопрос о его наказании 15 марта.
Отделаться штрафом в 5 тысяч рублей известному спортсмену вряд ли удастся, ведь он и раньше попадался на подобных нарушениях.
Футболист известен тем, что любит жизнь во всех ее проявлениях и зажигает не только на футбольном поле. Ему припоминают и его отдых в Монте-Карло после позорного выступления на Евро, и появление в майке с изображением наркобарона. Поэтому сообщение о том, что на шикарном белом Bentley он выехал на встречку в центре Москвы, взорвало Интернет.
Возмущенные пользователи потребовали сделать Кокорина пешеходом, «коим он и является на поле», либо по результатам игры пересадить на ВАЗ-2106 «по трое в одной машине».
В таком потоке информации реальная сводка ГИБДД немного померкла. По официальным данным, это были не гонки по встречке, а выезд за линию при повороте налево. Нарушение, конечно, серьезное, но особо наглым не назовешь. Защитником нападающего выступил его нынешний клуб.
Дмитрий Циммерман, пресс-секретарь ФК «Зенит»: «Не было никаких гонок. Александр поворачивал налево по Страстному бульвару и зацепил двойную сплошную. Там стоял пост ГИБДД. Они зафиксировали нарушение, оформили протокол и передадут дело в суд. Если суд вынесет решение о каком-то наказании, то Александр — как законопослушный гражданин — его выполнит».
За одноклубника перед тренировкой поручился и капитан команды.
Артём Дзюба, капитан ФК «Зенит»: «Хороший он парень, отпустите его».
Теперь водителю Кокорину грозит лишение прав на несколько месяцев. Хотя речь может идти и о штрафе, но не в пользу игрока статистика его нарушений правил дорожного движения.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
Футболист известен тем, что любит жизнь во всех ее проявлениях и зажигает не только на футбольном поле. Ему припоминают и его отдых в Монте-Карло после позорного выступления на Евро, и появление в майке с изображением наркобарона. Поэтому сообщение о том, что на шикарном белом Bentley он выехал на встречку в центре Москвы, взорвало Интернет.
Возмущенные пользователи потребовали сделать Кокорина пешеходом, «коим он и является на поле», либо по результатам игры пересадить на ВАЗ-2106 «по трое в одной машине».
В таком потоке информации реальная сводка ГИБДД немного померкла. По официальным данным, это были не гонки по встречке, а выезд за линию при повороте налево. Нарушение, конечно, серьезное, но особо наглым не назовешь. Защитником нападающего выступил его нынешний клуб.
Дмитрий Циммерман, пресс-секретарь ФК «Зенит»: «Не было никаких гонок. Александр поворачивал налево по Страстному бульвару и зацепил двойную сплошную. Там стоял пост ГИБДД. Они зафиксировали нарушение, оформили протокол и передадут дело в суд. Если суд вынесет решение о каком-то наказании, то Александр — как законопослушный гражданин — его выполнит».
За одноклубника перед тренировкой поручился и капитан команды.
Артём Дзюба, капитан ФК «Зенит»: «Хороший он парень, отпустите его».
Теперь водителю Кокорину грозит лишение прав на несколько месяцев. Хотя речь может идти и о штрафе, но не в пользу игрока статистика его нарушений правил дорожного движения.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
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