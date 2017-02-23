«Зенит» дома обыграл «Андерлехт», но выбыл из Лиги Европы

Петербургский «Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы нанес поражение «Андерлехту», но не сумел выйти в следующий раунд турнира.
Матч, который в четверг принимал стадион «Петровский», завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Дубль оформил игрок «Зенита» Виктор Жулиано (24-я и 78-я минуты), на 72-й минуте отличился Артём Дзюба. На 90-й минуте гол забил нападающий гостей Исаак Телин.
Первый матч на выезде питерцы проиграли со счетом 0:2. «Зенит» не сумел пробиться в следующую стадию турнира.
Накануне выход в 1/8 финала Лиги Европы оформил «Краснодар».
Матч окончен. Сине-бело-голубые выбывают из борьбы в Лиге Европы УЕФА #ЗенитАндерлехт pic.twitter.com/XlSBS36byP— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 23 февраля 2017 г.
Первый матч на выезде питерцы проиграли со счетом 0:2. «Зенит» не сумел пробиться в следующую стадию турнира.
Накануне выход в 1/8 финала Лиги Европы оформил «Краснодар».
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