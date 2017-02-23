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  • 24.02, 00:23

«Зенит» дома обыграл «Андерлехт», но выбыл из Лиги Европы

1 комментарий
  • Фото РИА Новости, Михаил Киреев
«Зенит» дома обыграл «Андерлехт», но выбыл из Лиги Европы

«Зенит» дома обыграл «Андерлехт», но выбыл из Лиги Европы

«Зенит» дома обыграл «Андерлехт», но выбыл из Лиги Европы
  • Фото РИА Новости, Михаил Киреев

    • Петербургский «Зенит» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы нанес поражение «Андерлехту», но не сумел выйти в следующий раунд турнира.

    Матч, который в четверг принимал стадион «Петровский», завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Дубль оформил игрок «Зенита» Виктор Жулиано (24-я и 78-я минуты), на 72-й минуте отличился Артём Дзюба. На 90-й минуте гол забил нападающий гостей Исаак Телин.


    Первый матч на выезде питерцы проиграли со счетом 0:2. «Зенит» не сумел пробиться в следующую стадию турнира.

    Накануне выход в 1/8 финала Лиги Европы оформил «Краснодар».

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