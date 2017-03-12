Премьер-министр Нидерландов отказался извиняться перед Турцией

Нидерландский премьер Марк Рютте отказался отказался принести извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с главой МИД Турции.
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Не может быть и речи об извинении, они должны бы извиниться за то, что сделали».
Говоря о турецком министре по делам семьи, Рютте отметил, что правительство Нидерландов «хотело бы, чтобы она держалась на расстоянии», передает РИА Новости.
не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал в субботу посетить митинг турецкого сообщества в Роттердаме. Добраться в Нидерланды на машине попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако силовики перекрыли ее автомобилю дорогу, а затем объявили ее «нежелательным иностранцем» и выдворили из страны.
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.
Говоря о турецком министре по делам семьи, Рютте отметил, что правительство Нидерландов «хотело бы, чтобы она держалась на расстоянии», передает РИА Новости.
не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал в субботу посетить митинг турецкого сообщества в Роттердаме. Добраться в Нидерланды на машине попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако силовики перекрыли ее автомобилю дорогу, а затем объявили ее «нежелательным иностранцем» и выдворили из страны.
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.
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