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  • 13.03, 00:19

Премьер-министр Нидерландов отказался извиняться перед Турцией

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Премьер-министр Нидерландов отказался извиняться перед Турцией

<nobr>Премьер-министр</nobr> Нидерландов отказался извиняться перед Турцией

Нидерландский премьер Марк Рютте отказался отказался принести извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с главой МИД Турции.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Не может быть и речи об извинении, они должны бы извиниться за то, что сделали».

Говоря о турецком министре по делам семьи, Рютте отметил, что правительство Нидерландов «хотело бы, чтобы она держалась на расстоянии», передает РИА Новости.

Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал в субботу посетить митинг турецкого сообщества в Роттердаме. Добраться в Нидерланды на машине попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако силовики перекрыли ее автомобилю дорогу, а затем объявили ее «нежелательным иностранцем» и выдворили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

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