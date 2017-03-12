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  • 12.03, 18:15
Эрдоган: Нидерланды принесли отношения с Турцией в жертву выборам. Нидерланды, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Эрдоган: Нидерланды принесли отношения с Турцией в жертву выборам

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Эрдоган: Нидерланды принесли отношения с Турцией в жертву выборам

Эрдоган: Нидерланды принесли отношения с Турцией в жертву выборам

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Нидерланды принесли отношения с Турцией в жертву предвыборной борьбе, властям страны предстоит ответить за такие действия.

    Реджеп Тайип Эрдоган: «Если вы приносите ваши отношения с Турцией в жертву выборам, которые пройдут в среду, вы заплатите за это».

    Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

    Тем временем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что будет стремиться к урегулированию напряженных отношений с Турцией. По его словам, правительство Нидерландов «будет продолжать работать над деэскалацией».

    Марк Рютте: «Если Турция выберет путь эскалации, мы будем вынуждены отреагировать, но мы сделаем все возможное для деэскалации».

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