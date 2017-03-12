Демонстранты поменяли флаг у голландского консульства в Стамбуле на турецкий

Демонстранты водрузили турецкий флаг у голландского консульства в Стамбуле на место флага Нидерландов.
Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.
Тогда приехать в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.
Демонстранты собрались вокруг консульства Нидерландов в рамках протеста против отказа властей этой страны разрешить въезд Чавушоглу.
действиями нацистов в прошлом», чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.
Тогда приехать в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.
Демонстранты собрались вокруг консульства Нидерландов в рамках протеста против отказа властей этой страны разрешить въезд Чавушоглу.
действиями нацистов в прошлом», чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.
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