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  • 12.03, 16:45
Демонстранты поменяли флаг у голландского консульства в Стамбуле на турецкий. митинги и протесты, Нидерланды, скандалы, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Демонстранты поменяли флаг у голландского консульства в Стамбуле на турецкий

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Демонстранты поменяли флаг у голландского консульства в Стамбуле на турецкий

Демонстранты поменяли флаг у голландского консульства в Стамбуле на турецкий

Демонстранты поменяли флаг у голландского консульства в Стамбуле на турецкий
  • Фото: @mattsibley /twitter.com

    • Демонстранты водрузили турецкий флаг у голландского консульства в Стамбуле на место флага Нидерландов.

    Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Тогда приехать в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.

    Демонстранты собрались вокруг консульства Нидерландов в рамках протеста против отказа властей этой страны разрешить въезд Чавушоглу.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры после инцидентов. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Ранее Эрдоган сравнил нынешнюю политику Берлина с «действиями нацистов в прошлом», чем вызвал серьезное недовольство в ФРГ.

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