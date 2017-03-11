Паника в Киеве: Порошенко и его окружение срочно выводят активы за границу

На Украине появились слухи о том, что в коридорах киевской власти царит настоящая паника, а президент страны и его ближайшее окружение в спешке вывозят имущество за границу. Мелькавшее на экранах лицо Порошенко было невозмутимым, а в кулуарах Рады, офисных курилках, общественном транспорте и социальных сетях не утихали разговоры о том, что киевская вертикаль настолько хрупка, что может рухнуть в любой момент.
Одни были уверены, что власть падет под натиском неуправляемых добровольческих батальонов, другие не сомневались, что это произойдет само собой под тяжестью компромата, который вывез на Запад беглый украинский бизнесмен и политик Александр Онищенко.
Знаменитый «Киевский торт» с орешками подобен пропуску в мир украинских политических интриг. Саакашвили и Кличко уже не котируются. Появляется новый герой — воевавший в Донбассе депутат Семён Семенченко. Он едет к восточным границам страны и оттуда грозит киевской власти. Он и его боевые хлопцы из нацбатальонов перекрывают торговые пути с Донбассом и Россией.
На востоке Украины уже в обиходе слово «блокада». Семенченко говорит о блокаде не Донбасса, а олигархов. Кого он имеет в виду? Магната Коломойского? Беглеца из Донбасса Ахметова? Или самого Порошенко? Сам президент идет в народ и призывает не болтать почем зря. В это время расширяется кондитерский бизнес главы государства, магазины продают торты на каждом углу. На окраинах шоколадной империи — пенсионеры с маринованным щавелем за доллар.
Предложение Порошенко повоевать на востоке не нравится жителям Киева. Неужели киевский герб снова закачался? И против кого восстает теперь народ Украины? Под раздачу попала и Партия пенсионеров. Появляется и угроза с Запада. Европа и Соединенные Штаты, конечно, же в курсе скандала вокруг борца с коррупцией Павла Демчины. Генерал СБУ, приближенный к Петру Порошенко, владел миллионной недвижимостью за границей. Или опальный олигарх и депутат рады Онищенко, который поссорился с Порошенко, сбежал в Европу и там дает откровенные интервью.
Александр Онищенко, предприниматель: «Порошенко вообще не видел никаких бизнесменов, никакого бизнеса, кроме самого себя».
У самого Петра Порошенко где-то в Испании нашли незадекларированное поместье. Есть видео, как он покупает лекарство в аптеке и прячется от журналистов. Олигарх Новинский обвиняет президента в гибели той самой Небесной сотни. Что же делать украинскому лидеру, когда так явно расшатывается герб его шоколадной власти? Не станет ли он опальным и на Востоке, и на Западе?
Владимир Олейник, бывший депутат Верховной рады Украины: «Сейчас все руководство страны, в том числе Порошенко, выводят свои активы, валюту за пределы страны».
Стефан Эберт, американский аналитик, политолог: «Если мы дадим Украине 5 миллиардов долларов, эти деньги разойдутся мгновенно по карманам, поэтому можно не удивляться таким фразам, как самолет, наполненный наличными».
Дон Дебар, американский обозреватель, радиожурналист CPR News: «Вы знаете, если Порошенко сбежит в США, я не буду себя чувствовать в безопасности в нашей стране».
Книги Трампа стоят в полтора раза дороже знаменитого «Киевского торта» с орешками. Как передает корреспондент Вячеслав Немышев, в умении держать нос по ветру киевлянам не откажешь. Возможно, совсем не зря они чувствуют в воздухе давно назревшие перемены.
Знаменитый «Киевский торт» с орешками подобен пропуску в мир украинских политических интриг. Саакашвили и Кличко уже не котируются. Появляется новый герой — воевавший в Донбассе депутат Семён Семенченко. Он едет к восточным границам страны и оттуда грозит киевской власти. Он и его боевые хлопцы из нацбатальонов перекрывают торговые пути с Донбассом и Россией.
На востоке Украины уже в обиходе слово «блокада». Семенченко говорит о блокаде не Донбасса, а олигархов. Кого он имеет в виду? Магната Коломойского? Беглеца из Донбасса Ахметова? Или самого Порошенко? Сам президент идет в народ и призывает не болтать почем зря. В это время расширяется кондитерский бизнес главы государства, магазины продают торты на каждом углу. На окраинах шоколадной империи — пенсионеры с маринованным щавелем за доллар.
Предложение Порошенко повоевать на востоке не нравится жителям Киева. Неужели киевский герб снова закачался? И против кого восстает теперь народ Украины? Под раздачу попала и Партия пенсионеров. Появляется и угроза с Запада. Европа и Соединенные Штаты, конечно, же в курсе скандала вокруг борца с коррупцией Павла Демчины. Генерал СБУ, приближенный к Петру Порошенко, владел миллионной недвижимостью за границей. Или опальный олигарх и депутат рады Онищенко, который поссорился с Порошенко, сбежал в Европу и там дает откровенные интервью.
Александр Онищенко, предприниматель: «Порошенко вообще не видел никаких бизнесменов, никакого бизнеса, кроме самого себя».
У самого Петра Порошенко где-то в Испании нашли незадекларированное поместье. Есть видео, как он покупает лекарство в аптеке и прячется от журналистов. Олигарх Новинский обвиняет президента в гибели той самой Небесной сотни. Что же делать украинскому лидеру, когда так явно расшатывается герб его шоколадной власти? Не станет ли он опальным и на Востоке, и на Западе?
Владимир Олейник, бывший депутат Верховной рады Украины: «Сейчас все руководство страны, в том числе Порошенко, выводят свои активы, валюту за пределы страны».
Стефан Эберт, американский аналитик, политолог: «Если мы дадим Украине 5 миллиардов долларов, эти деньги разойдутся мгновенно по карманам, поэтому можно не удивляться таким фразам, как самолет, наполненный наличными».
Дон Дебар, американский обозреватель, радиожурналист CPR News: «Вы знаете, если Порошенко сбежит в США, я не буду себя чувствовать в безопасности в нашей стране».
Книги Трампа стоят в полтора раза дороже знаменитого «Киевского торта» с орешками. Как передает корреспондент Вячеслав Немышев, в умении держать нос по ветру киевлянам не откажешь. Возможно, совсем не зря они чувствуют в воздухе давно назревшие перемены.
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