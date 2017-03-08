Депутат Рады Семенченко поздравил с 8 Марта Петра Порошенко

Один из идеологов блокады Донбасса, ставший известным во время своего участия в так называемой АТО на востоке Украины, поздравил с Международным женским днем президента Петра Порошенко.
Поздравление Семён Семенченко разместил на своей странице в Facebook. Как отметил депутат Рады, он знает, что президент Украины — не женщина. Но таким своеобразным образом якобы решил поднять сегодня утром Порошенко настроение.
Семён Семенчено: «Доброе утро, Петр Алексеевич! С праздником 8 Марта вас! Я знаю, что многие патриоты этот праздник праздником не считают, знаю, что вы не женщина, но просто ищу способ поднять вам утреннее настроение».
Депутат Рады высказал мнение, что президент может быть не в духе в связи с тем, что он потерпел неудачу со своими «торговыми партнерами» — лидерами ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким — в попытках прекратить блокаду Донбасса.
Семенчено является один из идеологов блокады, в рамках которой радикалы заблокировали движение грузовых поездов с углем из неподконтрольных Киеву районов на востоке Украины. В результате в стране возник дефицит угля, а крупнейшие предприятия были вынуждены приостановить работу. В украинском правительстве подсчитали, что действия радикалов нанесут ущерб в размере 3,5 млрд долларов.
Свое праздничное послание президенту Семенченко завершил еще одной неоднозначной фразой.
Семён Семенченко: «Спокойной ночи и удачи, господин президент. С добрым утром, Украина!».
Семён Семенчено: «Доброе утро, Петр Алексеевич! С праздником 8 Марта вас! Я знаю, что многие патриоты этот праздник праздником не считают, знаю, что вы не женщина, но просто ищу способ поднять вам утреннее настроение».
Доброго ранку, Петро Олексійович!Опубликовано Семеном Семенченко 7 марта 2017 г.
Зі святом вас 8 березня!
Та я знаю що багато патріотів це свято святом не вважають,…
Депутат Рады высказал мнение, что президент может быть не в духе в связи с тем, что он потерпел неудачу со своими «торговыми партнерами» — лидерами ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким — в попытках прекратить блокаду Донбасса.
Семенчено является один из идеологов блокады, в рамках которой радикалы заблокировали движение грузовых поездов с углем из неподконтрольных Киеву районов на востоке Украины. В результате в стране возник дефицит угля, а крупнейшие предприятия были вынуждены приостановить работу. В украинском правительстве подсчитали, что действия радикалов нанесут ущерб в размере 3,5 млрд долларов.
Свое праздничное послание президенту Семенченко завершил еще одной неоднозначной фразой.
Семён Семенченко: «Спокойной ночи и удачи, господин президент. С добрым утром, Украина!».
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