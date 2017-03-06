ДНР и ЛНР начали поставки угля в Россию вместо Украины

Угольные шахты, находящиеся на территории провозглашенных республик Донбасса, прекратили поставки угля на Украину.
В Совете министров ДНР «Интерфаксу» сообщили, что добыча высокоэнергетического угля не останавливалась, при этом поставки на Украину прекращены.
Аналогичную информацию озвучили и в правительстве ЛНР. При этом собеседник агентства уточнил, что за счет добываемого в Донбассе угля обеспечивается порядка 35% генерации электроэнергии на Украине.
Представитель правительства ЛНР: «Все шахты, производящие высокоэнергетический уголь, расположены на нашей территории и в ДНР, а также в России. Те шахты, что остались на подконтрольной Киеву территории, такой уголь не добывают».
Также в правительстве ЛНР сообщили, что параллельно начались поставки угля из Донбасса в Россию. Обсуждаются поставки в Крым.
ввели на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом, по заявлению властей провозглашенных республик, возникла в связи с экономической блокадой Донбасса, которую устроили украинские радикалы. На днях глава ДНР Александр Захарченко заявил, что республика объявила Киеву торговую блокаду.
Аналогичную информацию озвучили и в правительстве ЛНР. При этом собеседник агентства уточнил, что за счет добываемого в Донбассе угля обеспечивается порядка 35% генерации электроэнергии на Украине.
Представитель правительства ЛНР: «Все шахты, производящие высокоэнергетический уголь, расположены на нашей территории и в ДНР, а также в России. Те шахты, что остались на подконтрольной Киеву территории, такой уголь не добывают».
Также в правительстве ЛНР сообщили, что параллельно начались поставки угля из Донбасса в Россию. Обсуждаются поставки в Крым.
ввели на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом, по заявлению властей провозглашенных республик, возникла в связи с экономической блокадой Донбасса, которую устроили украинские радикалы. На днях глава ДНР Александр Захарченко заявил, что республика объявила Киеву торговую блокаду.
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