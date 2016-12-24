В США опубликована статья депутата Рады о масштабах коррупции президента Порошенко

Украинский депутат Александр Онищенко опубликовал в американском журнале Time статью, в которой обвиняет президента Порошенко «в беспрецедентных масштабах коррупции».Time появилась статья депутата Рады Александра Онищенко, в которой он рассказывает, как стал жертвой преследования украинской власти, и пытается привлечь внимание мировой общественности к масштабу коррумпированности президента Украины Порошенко и необходимости проведения реформ.
Александр Онищенко: «Я лично был свидетелем того, как президент Порошенко был вовлечен в коррупцию в массовых и беспрецедентных масштабах. За последние три года я лично был свидетелем того, как президент Порошенко крал сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, связанного с любым госпредприятием Украины».
По словам Онищенко, все, кто отказывался платить, подвергались нападкам властей, в то числе он сам.
Александр Онищенко: «Пришло время остальному миру призвать к реформам, вместо того, чтобы закрывать глаза на эти преступления и жестокости. Мы не можем позволить президенту Порошенко продолжать те же практики, что применял его предшественник президент Янукович».
Напомним, украинский депутат Александр Онищенко в начале декабря сообщил, что в течение долгого времени записывал свои разговоры с президентом Порошенко при помощи наручных часов с диктофоном. И что он передал американским властям записи, в которых рассказывается, как Порошенко подкупал депутатов парламентадля принятия определенных законопроектов. На Украине против Онищенко открыто уголовное дело за организацию незаконной схемы хищения бюджетных средств. Депутата, который в настоящее время скрывается в Лондоне, также подозревают на родине в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине.
были разосланы многим западным СМИ.
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