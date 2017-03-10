«Российский теплый прием»: болельщики МЮ получили подарки от фанатов «Ростова»

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Ростове-на-Дону завершился матч 1/8 финала Лиги Европы. Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1.
Игра шла на стадионе «Олимп-2». Первый мяч в ворота ростовчан на 35-й минуте забил полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян. Но ответный гол последовал уже на 53-й минуте от нападающего Александра Бухарова с передачи Тимофея Калачёва.
Болельщики «Ростова» провели акцию по раздаче пледов фанатам команды Жозе Моуринью. Накидки с надписью «Добрые фанаты. Российский теплый прием» дарились гостям на входе на гостевой сектор. Теперь ростовчан ждет ответный матч, который состоится 16 марта в Манчестере. От этой встречи зависит выход в ¼ финала Лиги Европы.
Россию в Лиге Европы представляет еще одна команда. В Испании с местной «Сельтой» в 1/8 финала сыграл «Краснодар». Наши футболисты уступили соперникам со счетом 2:1.
Болельщики «Ростова» провели акцию по раздаче пледов фанатам команды Жозе Моуринью. Накидки с надписью «Добрые фанаты. Российский теплый прием» дарились гостям на входе на гостевой сектор. Теперь ростовчан ждет ответный матч, который состоится 16 марта в Манчестере. От этой встречи зависит выход в ¼ финала Лиги Европы.
Россию в Лиге Европы представляет еще одна команда. В Испании с местной «Сельтой» в 1/8 финала сыграл «Краснодар». Наши футболисты уступили соперникам со счетом 2:1.
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