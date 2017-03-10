#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.03, 07:07

«Российский теплый прием»: болельщики МЮ получили подарки от фанатов «Ростова»

комментировать
«Российский теплый прием»: болельщики МЮ получили подарки от фанатов «Ростова»

«Российский теплый прием»: болельщики МЮ получили подарки от фанатов «Ростова»

«Российский теплый прием»: болельщики МЮ получили подарки от фанатов «Ростова»

В Ростове-на-Дону завершился матч 1/8 финала Лиги Европы. Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1.

Игра шла на стадионе «Олимп-2». Первый мяч в ворота ростовчан на 35-й минуте забил полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян. Но ответный гол последовал уже на 53-й минуте от нападающего Александра Бухарова с передачи Тимофея Калачёва.

Болельщики «Ростова» провели акцию по раздаче пледов фанатам команды Жозе Моуринью. Накидки с надписью «Добрые фанаты. Российский теплый прием» дарились гостям на входе на гостевой сектор. Теперь ростовчан ждет ответный матч, который состоится 16 марта в Манчестере. От этой встречи зависит выход в ¼ финала Лиги Европы.

Россию в Лиге Европы представляет еще одна команда. В Испании с местной «Сельтой» в 1/8 финала сыграл «Краснодар». Наши футболисты уступили соперникам со счетом 2:1.

Новости по теме

Футбольные еврокубки

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru