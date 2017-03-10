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  • 10.03, 02:33

Футболисты «Краснодара» проиграли «Сельте» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

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Футболисты «Краснодара» проиграли «Сельте» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» проиграли «Сельте» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» проиграли «Сельте» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
  • Фото Reuters © 2017

    • Российский футбольный клуб «Краснодар» на выезде проиграл испанской «Сельте».

    Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Сельтой», проходивший в Испании, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

    В составе хозяев мячи забили Даниэль Васс (50-я минута) и Клаудио Бовю (90). У российского клуба отличился Виктор Классон (56).

    Ответный матч между двумя клубами состоится через неделю в Краснодаре.

    Ранее в четверг ФК «Ростов» на своем поле в 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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