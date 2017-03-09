Трамп встревожен разоблачениями WikiLeaks о кибершпионаже

Дональд Трамп крайне обеспокоен информацией, опубликованной на сайте WikiLeaks. О реакции американского президента на брифинге заявил представитель Белого дома.
Особенно американского лидера взволновали выдвинутые в адрес спецслужб США обвинения, однако подтвердить их или опровергнуть в администрации президента не смогли.
Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «По очевидным причинам наша политика как властей страны заключается в том, что мы не подтверждаем достоверность каких-либо разоблачений, информация для которых получена незаконным путем. Подчеркну, что утечка произошла еще при администрации экс-президента Барака Обамы. Однако любой, кто передает засекреченную информацию, ответит по всей строгости закона».
Между тем и в ФБР, и в ЦРУ по факту утечки информации инициированы расследования. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN. Телеканалу стало известно о начале следствия на федеральном уровне. А агентству Reuters сотрудники спецслужб США рассказали, что опубликованная WikiLeaks информация, вероятно, подлинная, ведь еще в конце прошлого года им было известно об уязвимости в системе безопасности ЦРУ, из-за которой и произошла утечка.
Во вторник сайт WikiLeaks обнародовал часть секретных материалов. Согласно документам, агенты ЦРУ с помощью специальных программ могли взламывать «умные» телевизоры и телефоны, а также компьютерные системы автомобилей. Через гаджеты велась слежка, а собранная информация передавалась на секретные серверы ведомства, при этом американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняло функции хакерского центра ЦРУ.
Шон Спайсер, официальный представитель Белого дома: «По очевидным причинам наша политика как властей страны заключается в том, что мы не подтверждаем достоверность каких-либо разоблачений, информация для которых получена незаконным путем. Подчеркну, что утечка произошла еще при администрации экс-президента Барака Обамы. Однако любой, кто передает засекреченную информацию, ответит по всей строгости закона».
Между тем и в ФБР, и в ЦРУ по факту утечки информации инициированы расследования. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN. Телеканалу стало известно о начале следствия на федеральном уровне. А агентству Reuters сотрудники спецслужб США рассказали, что опубликованная WikiLeaks информация, вероятно, подлинная, ведь еще в конце прошлого года им было известно об уязвимости в системе безопасности ЦРУ, из-за которой и произошла утечка.
Во вторник сайт WikiLeaks обнародовал часть секретных материалов. Согласно документам, агенты ЦРУ с помощью специальных программ могли взламывать «умные» телевизоры и телефоны, а также компьютерные системы автомобилей. Через гаджеты велась слежка, а собранная информация передавалась на секретные серверы ведомства, при этом американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняло функции хакерского центра ЦРУ.
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