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  • 08.03, 20:14
WikiLeaks раскрыл список IP-адресов российских компаний, используемых ЦРУ. WikiLeaks, США, ЦРУ, спецслужбы, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

WikiLeaks раскрыл список IP-адресов российских компаний, используемых ЦРУ

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WikiLeaks раскрыл список IP-адресов российских компаний, используемых ЦРУ

WikiLeaks раскрыл список <nobr>IP-адресов</nobr> российских компаний, используемых ЦРУ

    Сайт разоблачений WikiLeaks нанес мощнейший удар по ЦРУ. На этот раз в Интернет слили сверхсекретные документы из святая святых Лэнгли — внутренней сети центра по киберразведке. Сегодня по всей Земле люди весьма пристально разглядывают, не торчат ли уши американских шпионов из их смартфонов, планшетов и даже телевизоров.

    Масштабы хакерских программ ЦРУ — невероятные. Сайт WikiLeaks пока опубликовал только первую часть документов — более 8 тысяч страниц по киберразведке ЦРУ, озаглавив их «Год Зеро». Всего в распоряжении WikiLeaks оказалось несколько сотен миллионов строчек компьютерных кодов, созданных в Лэнгли и опробованных на целях по всему миру.

    В частности, программа под названием Umbrage (тень — ред.) собирает данные о хакерских атаках и методах взломов. С ее помощью ЦРУ может скрыть свои электронные следы, воспроизведя почерк взлома любой группировки хакеров. При необходимости агенты могли притвориться и киберпрестуниками из России.

    В опубликованных документах нашелся целый список IP-адресов провайдеров из самых разных стран мира, которыми вполне могли пользоваться хакеры ведомства. Среди российских компаний там числятся «Сибирьтелеком», «Синтерра», КОМКОР, МТС и даже объединенный сервер Российской академии наук. А пять своих тестовых серверов для прослушки ЦРУ назвало PocketPutin. Непонятно только, использовали их на Россию или на другие страны, отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

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