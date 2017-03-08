WikiLeaks рассказал о способности ЦРУ заметать следы и маскироваться под «русских хакеров»

WikiLeaks опубликовал тысячи документов о хакерских приемах ЦРУ. Очередная утечка рассказывает о вирусах для компьютеров и телефонов, а также о программном обеспечении, которое превращает «умные» телевизоры в устройства для прослушки. По данным WikiLeaks, ЦРУ располагает целым арсеналом кибероружия, которое может поразить самые популярные мобильные платформы и операционные системы.
Как отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, мы, конечно, догадываемся о реальных возможностях ЦРУ, но когда читаешь эти документы, невозможно отделаться от мысли, что оказался словно в каком-то шпионском романе. Слежка через телевизоры, телефоны, и даже компьютерные системы автомобилей хакеры из ЦРУ вскрывали для своих нужд.
Например, программа с поэтическим названием «Рыдающий ангел» позволяет агентам ЦРУ взламывать «умные» телевизоры компании Samsung, после чего те способны по Интернету передавать звук происходящего в комнате на секретные серверы ведомства.
Отдельное подразделение ЦРУ занимается дистанционным взломом смартфонов, превращая их в системы слежки за ничего не подозревающими владельцами. И судя по опубликованным документам, американским государственным хакерам удалось даже обойти шифровальные коды популярных программ сообщений Signal, WhatsApp и Telegram. Информацию, которую человек отправляет через эти приложения, ЦРУ способно перехватывать еще до шифровки.
Масштабы хакерских программ Центрального разведывательного управления просто невероятные. Сайт WikiLeaks пока опубликовал только первую часть документов — около 8000 страниц по киберразведке ЦРУ, озаглавив их Year Zero, а всего в распоряжении WikiLeaks оказалось несколько сотен миллионов строчек компьютерных кодов, созданных в Лэнгли и опробованных на целях по всему миру.
Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks: «Существует огромный риск в неконтролируемом распространении кибероружия. Его высокую стоимость и невозможность удержать в каких-либо границах можно сравнить только с торговлей настоящим оружием. Но важность Year Zero гораздо больше, нежели просто выбор между кибервойной и кибермиром. Эта публикация исключительна с политической, легальной и судебной точек зрения».
Программа под названием Umbrage — «Тень» собирает данные о хакерских атаках и методах взлома по всему миру, чтобы в ЦРУ, заметая свои электронные следы, с легкостью могли воспроизвести почерк взлома любой группировки хакеров. То есть, если что, и российскими могут притвориться.
Европейский центр ЦРУ по кибероперациям, судя по документам, базируется в американском консульстве во Франкфурте-на-Майне и работают там хакеры под видом технических консультантов.
Документы только опубликованы и по мере их обработки, безусловно, станут известны и другие подробности об электронном шпионаже ЦРУ.
А в WikiLeaks надеются, что, узнав о деталях киберопераций, и в США, и в мире задумаются, не слишком ли далеко зашли американские спецслужбы.
Например, программа с поэтическим названием «Рыдающий ангел» позволяет агентам ЦРУ взламывать «умные» телевизоры компании Samsung, после чего те способны по Интернету передавать звук происходящего в комнате на секретные серверы ведомства.
Отдельное подразделение ЦРУ занимается дистанционным взломом смартфонов, превращая их в системы слежки за ничего не подозревающими владельцами. И судя по опубликованным документам, американским государственным хакерам удалось даже обойти шифровальные коды популярных программ сообщений Signal, WhatsApp и Telegram. Информацию, которую человек отправляет через эти приложения, ЦРУ способно перехватывать еще до шифровки.
Масштабы хакерских программ Центрального разведывательного управления просто невероятные. Сайт WikiLeaks пока опубликовал только первую часть документов — около 8000 страниц по киберразведке ЦРУ, озаглавив их Year Zero, а всего в распоряжении WikiLeaks оказалось несколько сотен миллионов строчек компьютерных кодов, созданных в Лэнгли и опробованных на целях по всему миру.
Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks: «Существует огромный риск в неконтролируемом распространении кибероружия. Его высокую стоимость и невозможность удержать в каких-либо границах можно сравнить только с торговлей настоящим оружием. Но важность Year Zero гораздо больше, нежели просто выбор между кибервойной и кибермиром. Эта публикация исключительна с политической, легальной и судебной точек зрения».
Программа под названием Umbrage — «Тень» собирает данные о хакерских атаках и методах взлома по всему миру, чтобы в ЦРУ, заметая свои электронные следы, с легкостью могли воспроизвести почерк взлома любой группировки хакеров. То есть, если что, и российскими могут притвориться.
Европейский центр ЦРУ по кибероперациям, судя по документам, базируется в американском консульстве во Франкфурте-на-Майне и работают там хакеры под видом технических консультантов.
Документы только опубликованы и по мере их обработки, безусловно, станут известны и другие подробности об электронном шпионаже ЦРУ.
А в WikiLeaks надеются, что, узнав о деталях киберопераций, и в США, и в мире задумаются, не слишком ли далеко зашли американские спецслужбы.
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