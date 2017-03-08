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  • 08.03, 12:39

WikiLeaks сообщил о скрытых серверах ЦРУ для прослушки под названием PocketPutin

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WikiLeaks сообщил о скрытых серверах ЦРУ для прослушки под названием PocketPutin

WikiLeaks сообщил о скрытых серверах ЦРУ для прослушки под названием PocketPutin

WikiLeaks сообщил о скрытых серверах ЦРУ для прослушки под названием PocketPutin

Накануне WikiLeaks начал публиковать утечки из Центрального разведывательного управления США. В первой части оказался 8761 документ ЦРУ о глобальной киберслежке.

Сайт WikiLeaks, в частности, опубликовал материал, в котором сообщается, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки под названием PocketPutin.

Проект WikiLeaks о киберслежке ЦРУ получил кодовое название Vault 7. Его первая часть Year Zero была представлена общественности накануне. По мере ее изучения, очевидно, будут всплывать новые подробности о деятельности спецслужбы.

Документы раскрывают методы и программы, которые ЦРУ использует для глобальной слежки. Ведомство применяет вирусы для взлома различных гаджетов компаний Apple iPhone, Google Android и Microsoft Windows. Даже «умные» телевизоры Samsung после заражения вредоносной программой могут становиться подслушивающими устройствами.

По данным WikiLeaks, агенты ЦРУ могут заметать следы взломов, а при желании и маскироваться под любую группировку хакеров, в том числе из России.

В WikiLeaks особенно обеспокоены тем, что киберарсенал ЦРУ может получить масштабное распространение. В самом ведомстве пока не комментируют эту утечку. Между тем бывший агент ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден отметил, что опубликованные данные, по его мнению, являются подлинными.

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