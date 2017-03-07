Сноуден прокомментировал публикацию секретных данных ЦРУ на сайте WikiLeaks

По мнению бывшего агента ЦРУ и АНБ, конфиденциальные документы о киберслежке, опубликованные сегодня WikiLeaks, являются подлинными.
Об этом знаменитый разоблачитель написал на своей странице в Twitter. Он отметил, что в настоящее время занят изучением данных материалов.
Эдвард Сноуден: «Они (документы — ред.) выглядит аутентичными».
На сайте WikiLeaks сегодня появилось почти девять тысяч секретных документов, которые хранились в центре киберразведки в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Это первая часть утечки из Центрального разведывательного управления США. В дальнейшем планируются новые публикации.
В этих документах содержится информация о методах и программах, которые использует ЦРУ для глобальной киберслежки. Сноуден в ходе изучения этих данных, не согласился с выводами WikiLeaks о том, что ЦРУ может взламывать криптографическую защиту мессенджеров WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide и Cloackman.
Эдвард Сноуден: «Это (документ — ред.) некорректно предполагает, что ЦРУ взломали защиту этих приложений».
Он призвал общественность не поддаваться панике в связи с предположением WikiLeaks о возможности ЦРУ обходить криптографическую защиту приложений для смартфонов. Сноуден порекомендовал использовать мессенджер Signal, который, по его мнению, является самым надежным.
Напомним, сам Эдвард Сноуден прославился в 2013 году после того, как передал СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб в Сети. Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ вылетел из Соединенных Штатов в Гонконг, а оттуда в Москву, где ему предоставили временное убежище. В 2014 он получил в РФ вид на жительство на три года, который в 2017-м был продлен.
Эдвард Сноуден: «Они (документы — ред.) выглядит аутентичными».
Still working through the publication, but what @Wikileaks has here is genuinely a big deal. Looks authentic.— Edward Snowden (@Snowden) 7 марта 2017 г.
На сайте WikiLeaks сегодня появилось почти девять тысяч секретных документов, которые хранились в центре киберразведки в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Это первая часть утечки из Центрального разведывательного управления США. В дальнейшем планируются новые публикации.
В этих документах содержится информация о методах и программах, которые использует ЦРУ для глобальной киберслежки. Сноуден в ходе изучения этих данных, не согласился с выводами WikiLeaks о том, что ЦРУ может взламывать криптографическую защиту мессенджеров WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide и Cloackman.
Эдвард Сноуден: «Это (документ — ред.) некорректно предполагает, что ЦРУ взломали защиту этих приложений».
PSA: This incorrectly implies CIA hacked these apps / encryption. But the docs show iOS/Android are what got hacked — a much bigger problem. https://t.co/Bw9AkBpOdt— Edward Snowden (@Snowden) 7 марта 2017 г.
Он призвал общественность не поддаваться панике в связи с предположением WikiLeaks о возможности ЦРУ обходить криптографическую защиту приложений для смартфонов. Сноуден порекомендовал использовать мессенджер Signal, который, по его мнению, является самым надежным.
Напомним, сам Эдвард Сноуден прославился в 2013 году после того, как передал СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб в Сети. Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ вылетел из Соединенных Штатов в Гонконг, а оттуда в Москву, где ему предоставили временное убежище. В 2014 он получил в РФ вид на жительство на три года, который в 2017-м был продлен.
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