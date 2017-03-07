#ТЫСУПЕР!
Учитель в законе. Схватка
Учитель в законе. Схватка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.03, 23:00

Сноуден прокомментировал публикацию секретных данных ЦРУ на сайте WikiLeaks

5 комментариев

Сноуден прокомментировал публикацию секретных данных ЦРУ на сайте WikiLeaks

Сноуден прокомментировал публикацию секретных данных ЦРУ на сайте WikiLeaks

По мнению бывшего агента ЦРУ и АНБ, конфиденциальные документы о киберслежке, опубликованные сегодня WikiLeaks, являются подлинными.

Об этом знаменитый разоблачитель написал на своей странице в Twitter. Он отметил, что в настоящее время занят изучением данных материалов.

Эдвард Сноуден: «Они (документы — ред.) выглядит аутентичными».




На сайте WikiLeaks сегодня появилось почти девять тысяч секретных документов, которые хранились в центре киберразведки в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Это первая часть утечки из Центрального разведывательного управления США. В дальнейшем планируются новые публикации.

В этих документах содержится информация о методах и программах, которые использует ЦРУ для глобальной киберслежки. Сноуден в ходе изучения этих данных, не согласился с выводами WikiLeaks о том, что ЦРУ может взламывать криптографическую защиту мессенджеров WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide и Cloackman.

Эдвард Сноуден: «Это (документ — ред.) некорректно предполагает, что ЦРУ взломали защиту этих приложений».




Он призвал общественность не поддаваться панике в связи с предположением WikiLeaks о возможности ЦРУ обходить криптографическую защиту приложений для смартфонов. Сноуден порекомендовал использовать мессенджер Signal, который, по его мнению, является самым надежным.

Напомним, сам Эдвард Сноуден прославился в 2013 году после того, как передал СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб в Сети. Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ вылетел из Соединенных Штатов в Гонконг, а оттуда в Москву, где ему предоставили временное убежище. В 2014 он получил в РФ вид на жительство на три года, который в 2017-м был продлен.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru