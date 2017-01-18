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  • 18.01, 02:33

Власти РФ продлили Сноудену вид на жительство на 2 года

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Власти РФ продлили Сноудену вид на жительство на 2 года

Власти РФ продлили Сноудену вид на жительство на 2 года

Разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден проведет ближайшие 2 года в России. Власти продлили ему вид на жительство.

Об этом в Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О бывших

Как передают СМИ, бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что у президента России есть «отличная во…

Опубликовано Марией Захаровой 17 января 2017 г.


Таким образом Захарова прокомментировала слова экс-главы ЦРУ Майкла Морелла о том, что у России есть „отличная возможность“» сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав Сноудена США.

Эдвард Сноуден получил в России убежище после того, как в июне 2013 года передал СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами, отмечает «Интерфакс».

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