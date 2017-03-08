ФБР приступило к расследованию утечки данных ЦРУ о киберслежке

Федеральное бюро расследований начало выяснить, как WikiLeaks получил конфиденциальные данные ЦРУ о вирусах и программах для кибершпионажа.
ФБР выясняют, были ли документы ЦРУ похищены извне или произошла утечка информации внутри ведомства. Также в бюро оценят ущерб, который был причинен публикацией WikiLeaks Центральному разведывательному управлению. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источник.
Между тем агентство Reuters передает, что разведчики и правоохранительные органы еще с конца прошлого года знали о нарушениях в системе безопасности ЦРУ и о том, что произошла утечка данных ЦРУ о киберслежке. Предположительно, следствие сосредоточит свое внимание на контрактных сотрудниках Центрального разведывательного управления.
более 8 тысяч документов, похищенных у ЦРУ о программах и методах масштабной слежки. В представленных данных содержится информация о вирусах, способных взламывать различные гаджеты, в том числе превращать «умные» телевизоры Sumsung в подслушивающие устройства.
Это лишь первая часть данных, разоблачители обещают новые публикации секретной информации о деятельности разведслужбы. WikiLeaks сообщает, что пока общественности было представлено менее 1% документов, похищенных у ЦРУ.
Между тем агентство Reuters передает, что разведчики и правоохранительные органы еще с конца прошлого года знали о нарушениях в системе безопасности ЦРУ и о том, что произошла утечка данных ЦРУ о киберслежке. Предположительно, следствие сосредоточит свое внимание на контрактных сотрудниках Центрального разведывательного управления.
более 8 тысяч документов, похищенных у ЦРУ о программах и методах масштабной слежки. В представленных данных содержится информация о вирусах, способных взламывать различные гаджеты, в том числе превращать «умные» телевизоры Sumsung в подслушивающие устройства.
Это лишь первая часть данных, разоблачители обещают новые публикации секретной информации о деятельности разведслужбы. WikiLeaks сообщает, что пока общественности было представлено менее 1% документов, похищенных у ЦРУ.
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