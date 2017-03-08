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  • 08.03, 23:16

ФБР приступило к расследованию утечки данных ЦРУ о киберслежке

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ФБР приступило к расследованию утечки данных ЦРУ о киберслежке

ФБР приступило к расследованию утечки данных ЦРУ о киберслежке

Федеральное бюро расследований начало выяснить, как WikiLeaks получил конфиденциальные данные ЦРУ о вирусах и программах для кибершпионажа.

ФБР выясняют, были ли документы ЦРУ похищены извне или произошла утечка информации внутри ведомства. Также в бюро оценят ущерб, который был причинен публикацией WikiLeaks Центральному разведывательному управлению. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на источник.

Между тем агентство Reuters передает, что разведчики и правоохранительные органы еще с конца прошлого года знали о нарушениях в системе безопасности ЦРУ и о том, что произошла утечка данных ЦРУ о киберслежке. Предположительно, следствие сосредоточит свое внимание на контрактных сотрудниках Центрального разведывательного управления.

Напомним, WikiLeaks накануне опубликовал более 8 тысяч документов, похищенных у ЦРУ о программах и методах масштабной слежки. В представленных данных содержится информация о вирусах, способных взламывать различные гаджеты, в том числе превращать «умные» телевизоры Sumsung в подслушивающие устройства.

Это лишь первая часть данных, разоблачители обещают новые публикации секретной информации о деятельности разведслужбы. WikiLeaks сообщает, что пока общественности было представлено менее 1% документов, похищенных у ЦРУ.

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