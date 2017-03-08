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  • 08.03, 20:14

Утечки в WikiLeaks вызвали панику в ЦРУ

2 комментария

Утечки в WikiLeaks вызвали панику в ЦРУ

Утечки в WikiLeaks вызвали панику в ЦРУ

Новые публикации WikiLeaks вывели из себя сотрудников американских спецслужб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в разведке США.

По словам собеседника агентства, люди в штаб-квартирах ЦРУ и АНБ буквально взбешены произошедшим. Источник добавил, что последняя утечка гораздо серьезнее разоблачений Эдварда Сноудена, поскольку информацию «долгое время собирали и передавали в WikiLeaks».

О начавшейся «панике» в рядах сотрудников разведки сообщает издание BuzzFeed. Один из анонимных агентов в беседе с изданием сравнил утечку с передачей большого киберпистолета каждому из пользователей Интернета.

Источник: «Документы, опубликованные WikiLeaks, чрезвычайно опасны. Они не только ставят под угрозу текущие операции, но и раскрывают детали наших подходов и методов работы, о которых не должны знать наши противники».

Ранее сообщалось, что WikiLeaks опубликовал новые документы о киберслежке ЦРУ. Как выяснилось, американские спецслужбы применяет вирусы для взлома различных гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows. Даже «умные» телевизоры Samsung после заражения вредоносной программой могут становиться подслушивающими устройствами.

Также выяснилось, что у ЦРУ есть пять скрытых серверов для прослушки под названием PocketPutin. Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что проект WikiLeaks связан с Россией.

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